Liverpool'un yıldızı Florian Wirtz'in adı Barcelona'ya transfer olmakla anıldı; bu kez Almanya'dan Oliver Bierhoff aracılığıyla.

Bierhoff, Florian Wirtz'in Katalan takımına, özellikle de Alman teknik direktör Hansi Flick'in yönettiği bir takıma özel olarak uygun olacağını vurguladı.

Sport gazetesi, Bierhoff'un Sport Bild gazetesine Alman milli oyuncusunun geleceği hakkında yaptığı açıklamaları yayınladı.

Bierhoff, "Onu Barcelona'da Hansi Flick ile çok uygun görürüm. Orada hem alanı hem de futbol açısından harika takım arkadaşları bulur." dedi.

Bu ifade Almanya'da büyük ilgi uyandırdı; çünkü Wirtz hâlâ Alman futbolunun en öne çıkan isimlerinden biri ve Liverpool'a uyum sağlaması büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Wirtz, Bundesliga'nın en öne çıkan yıldızlarından biri hâline geldikten ve Almanya milli takımıyla koca bir dönem yaratması beklenen bir oyuncu olarak Anfield sahasına geldi.

Bierhoff, Barcelona'daki futbol ortamının Wirtz'in özelliklerine özel olarak hizmet edebileceğini düşünüyor. Zira oyuncunun oyun kuruluşuna yoğun biçimde katılması, topu çizgiler arasında alması ve çevresindeki yetenekli oyuncularla iş birliği yapması gerekiyor.

Tam da bu nedenle, eski Alman milli oyuncu, Flick'in oyun anlayışının ve Barcelona kadrosunun sahip olduğu teknik kalitenin ona ideal ortamı sağlayabileceğini düşünüyor.

Bununla birlikte, şu an için Barcelona ile Liverpool arasında açık bir müzakere bulunmuyor. Zira Wirtz, İngiliz kulübüyle uzun süreli bir sözleşmeye bağlı ve onunla anlaşmak son derece büyük bir mali işlem gerektirecek. Dolayısıyla Bierhoff'un açıklamaları, bir transfer piyasası hamlesinin duyurusu olarak değil, futbol açısından bir değerlendirme olarak anlaşılmalı.

Yine de Alman oyuncunun adı her zaman Barcelona'nın ilgisini çekmiştir. Zira İngiltere Premier Lig'e transfer olmadan önce bile birçok büyük Avrupa kulübünün takibindeydi; bunların arasında, Bayer Leverkusen'deki döneminde gelişimini yakından izleyen Barcelona da vardı.

Ayrıca Bierhoff, Almanya milli takımında geçirdiği dönem sayesinde Wirtz'i ve Flick'i iyi tanıyor; bu nedenle Alman orta saha oyuncusuna hizmet edebilecek ve ona parlaması için en iyi koşulları sunabilecek takım türünü analiz ederken sözleri özel bir önem kazanıyor.



