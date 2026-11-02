Surinam'ın eski devlet başkan yardımcısı Ronnie Brunswijk, kendisini Inter Moengotapoe'nin ilk 11'ine yazdıktan sonra 65 yaşında ülkesinin en üst ligindeki ilk golünü attı. Tartışmalı kulüp sahibi, cumartesi günü ikinci yarıda bir penaltıyı gole çevirerek ligin son sırasındaki Politie Voetbal Vrienden karşısında alınan 5-0'lık farklı galibiyeti perçinledi.

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Kulüp sahibi penaltıyı gole çevirdi

Brunswijk, takımı cumartesi günü 4-0 öndeyken kazandığı penaltıyı yaklaşık 11 metreden gole çevirerek Suriname Major League'deki ilk golünü attı. İç saha maçlarını Ronnie Brunswijk Stadyumu'nda oynayan, 11 kez ülke şampiyonu olmuş kulübün yönetimini elinde bulunduran eski teknik direktör, hakem penaltı noktasını gösterir göstermez topu istedi. Ardından vuruşunu sağ köşeye gönderdi ve rakip kaleci kurtarmak için pek çaba göstermeyince kollarını kaldırarak golü kutladı.

Tartışmalı geçmişi eski siyasetçinin peşini bırakmıyor

65 yaşındaki eski isyancı lider, 2020 ile 2025 yılları arasında Surinam Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yaptı. Ancak geçmişi uzun süredir uluslararası alanda mercek altında. Hollanda'daki bir mahkeme, 1999'da Brunswijk'i kokain kaçakçılığı suçundan gıyabında sekiz yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak Hollanda makamları ile Surinam arasında bir suçluların iadesi anlaşması bulunmadığından Brunswijk bu cezayı hiç çekmedi ve ülke siyasetinde ve sporunda etkili bir isim olmayı sürdürdü.

Hükümette görev yaparken bile kendisini düzenli olarak kulübünün resmî maçlarında oynatıyordu. 2021'de 60 yaşındayken Honduras ekibi CD Olimpia'ya karşı bir CONCACAF Ligi maçında forma giydi. Takımı maçı 6-0 kaybetti. Son düdüğün ardından Brunswijk'in rakip takımın soyunma odasında para dağıttığını gösterir nitelikte video görüntüleri ortaya çıktı. Bu olay üzerine bölgesel futbol yönetim organı CONCACAF derhâl soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda iki kulüp de turnuvadan ihraç edildi ve Brunswijk üç yıl men cezası aldı.

Profesyonelleşme çabası zor sorularla karşı karşıya

Cumartesi günü attığı gol, 2024'te kurulan Suriname Major League'de 60'lı yaşlarındaki Brunswijk'in fileleri ilk kez havalandırması anlamına geldi. Lig, ülkedeki futbolu modernleştirmek ve profesyonellik standartlarını yükseltmek amacıyla FIFA'nın doğrudan desteğiyle hayata geçirildi.

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Moengotapoe sezona sahada güçlü bir başlangıç yapsa da 65 yaşındaki kulüp başkanının kendisini kadroya alıp kurtarmak için pek çaba gösterilmeyen penaltıları kullanması, ligin güvenilirlik kazanma çabasına ilişkin yeni soru işaretleri doğurdu.

Şampiyonun yenilmez başlangıcı sürüyor

Tüm bu tartışmalara rağmen, cumartesi günü ligin son sırasındaki PVV karşısında alınan farklı galibiyet, Moengotapoe'nin sezonun ilk üç haftasını yenilgisiz geçirmesini sağladı. 11 kez şampiyon olan kulüp, sezon ilerledikçe puan tablosunun üst sıralarındaki ivmesini korumaya çalışacak. Brunswijk'in önümüzdeki haftalarda kendisini ne sıklıkla maç kadrosuna alacağı ise henüz belli değil.