Bir İngiliz basın raporu bugün perşembe günü, Phil Foden'in geçen sezon Pep Guardiola yönetiminde dışlanmış biri olmaktan ve Dünya Kupası'ndan uzak kalmaktan, bu sezon öne çıkan bir yıldıza dönüştüğünü belirtti.

"As" gazetesi, İngiliz oyuncunun kariyerindeki büyük değişime dair "Foden, Guardiola'yı ifşa ediyor" başlıklı bir rapor yayımladı.

Foden, Manchester City'nin salı günü Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina'yı ezici bir skorla (5-1) yendiği maçın ardından şunları söyledi: "Gerçekten çok keyif aldım."

İngiliz oyuncu hat-trick yaptı ve Cherki'ye bir gol pası verdi; takımın kulüpler düzeyindeki en önemli Avrupa turnuvasında galibiyet yoluna dönmesinde merkezi bir rol oynadı.

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Foden, Manchesterlı oyuncunun kendini rahat hissettiği bir pozisyon olan sahte forvet mevkiinde oynadı.





İngiliz oyuncu şunları açıkladı: "En iyi seviyeme ulaşmak için önümde hâlâ uzun bir yol var, ama doğru yönde ilerliyorum ve gol atmak bana her zaman yardımcı oluyor."

Forvet, bir basın toplantısında teknik direktöründen de övgü aldı; Maresca, onu en iyi İngiliz oyunculardan biri olarak gördüğünü söyledi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Son iki ya da üç sezonda farklı sebeplerle en iyi durumunda değildi, ama onun ne kadar kaliteli olduğunu biliyorum ve ona yardım etmeye çalışıyorum. Bu sezon bizim için değerli bir katkı olacağından eminim."

Foden tam da doğru zamanda döndü; zira Haaland'ın doğal bir alternatifi yok ve Maresca'nın Norveçli oyuncunun yerini doldurmak için değerlendirdiği seçeneklerden biri olan Semenyo, sekiz hafta sahalardan uzak kalacak.

Foden, son maçta Ipswich Town karşısında takıma dönmüş, on aydan bu yana ilk golünü atarak gol orucunu sona erdirmiş ve son iki maçında dört gol kaydetmişti.

Etihad Stadyumu'nda Foden büyük bir yıldız olarak kabul ediliyor. Dahası, Manchesterlı olduğu, genç akademisinin mezunu olduğu ve çocukluğundan beri Manchester City'nin sadık bir taraftarı olduğu için bundan da öte bir anlam taşıyor. Foden, sol ayağına yapışan topla sahanın her yerinde parladıkça gök mavisi renge sadık taraftarlar "O bizden biri" diye tezahürat yapıyor.

Foden, Guardiola'nın hesaplarının dışında

Bu durum, oyuncunun son sezonlarda parıltısı sönükleştikten sonra geliyor; umut vadeden bir oyuncudan unutulmuş bir oyuncuya. Premier Lig'in en iyi oyuncusundan, Guardiola'nın gözden çıkardığı bir oyuncuya.

Performansı geriledi, etkisi azaldı ve sonunda geçen yaz Tuchel'in Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı.

Maçları evden izlemek zorunda kaldı. Buna rağmen Foden hâlâ iyimser. Son iki maçta gösterdiği seviyeyi korursa, ülkesinin milli takımını yeniden temsil etme şansı artacaktır.

Tek yapması gereken, güçlü dönüşünün kalıcı olduğunu, yalnızca iki iyi maçın sonucu olmadığını kanıtlamak.