24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Süren hakem tartışması: Diomande, Racing karşısında penaltıdan mahrum mu bırakıldı?

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
Y. Diomande
İspanya
Côte d’Ivoire

Mbappe'nin vuruşu büyük tartışma yarattı

Real Madrid oyuncuları, bu Pazar akşamı İspanya Ligi'nde oynanan Racing Santander maçının başında penaltı beklediler ancak sonuç alamadılar.

5. dakikada Yan Diomande soldan topu ilerletti ve ceza sahası içinden ortaladığı sırada, Racing oyuncusu Alvaro Mantilla ona müdahale etti.

Real Madrid penaltı beklentisine rağmen, hakem Jose Luis Munuera Montero kulübün itirazına yanıt vermedi ve faul olmadığını işaret etti.

Öte yandan hakem kararları üzerine uzmanlaşmış "Archivo VAR" ağı, "X" hesabı üzerinden pozisyonla ilgili görüşünü paylaştı.

Gelecek maçlar
AEK

AEK

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

La Liga

07 Kas 2026

SAN

SAN

Açıklamada şöyle denildi: "Mantilla'ya karşı Diomande lehine penaltı var mı?"

Ve şöyle devam edildi: "Cevap hayır. Defans oyuncusu, orta yapıldıktan sonra Fildişi Sahilli oyuncuya hafifçe basıyor, bu da olayı marjinal bir temas haline getiriyor."

Ve şöyle sonlandırıldı: "Bu pozisyon pervasızlık içeren bir hareket sayılmaz, dolayısıyla bir ihlal söz konusu değildir."

Hatırlatmak gerekirse, Kylian Mbappe daha sonra büyük tartışma yaratan bir penaltı kazandı ve bu penaltıdan Real Madrid'in ilk golünü kaydetti.

 

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin