Real Madrid oyuncuları, bu Pazar akşamı İspanya Ligi'nde oynanan Racing Santander maçının başında penaltı beklediler ancak sonuç alamadılar.

5. dakikada Yan Diomande soldan topu ilerletti ve ceza sahası içinden ortaladığı sırada, Racing oyuncusu Alvaro Mantilla ona müdahale etti.

Real Madrid penaltı beklentisine rağmen, hakem Jose Luis Munuera Montero kulübün itirazına yanıt vermedi ve faul olmadığını işaret etti.

Öte yandan hakem kararları üzerine uzmanlaşmış "Archivo VAR" ağı, "X" hesabı üzerinden pozisyonla ilgili görüşünü paylaştı.

Açıklamada şöyle denildi: "Mantilla'ya karşı Diomande lehine penaltı var mı?"

Ve şöyle devam edildi: "Cevap hayır. Defans oyuncusu, orta yapıldıktan sonra Fildişi Sahilli oyuncuya hafifçe basıyor, bu da olayı marjinal bir temas haline getiriyor."

Ve şöyle sonlandırıldı: "Bu pozisyon pervasızlık içeren bir hareket sayılmaz, dolayısıyla bir ihlal söz konusu değildir."

Hatırlatmak gerekirse, Kylian Mbappe daha sonra büyük tartışma yaratan bir penaltı kazandı ve bu penaltıdan Real Madrid'in ilk golünü kaydetti.