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Sürekli yaşanıyor: Hakimi listede, Vinicius ise sürpriz bir sırada! Ballon d'Or 2026 adaylarının sıralaması açıklandı

K. Mbappe
L. Yamal
H. Kane
L. Messi
J. Bellingham
P. Cubarsi
B. Fernandes
M. Cucurella
A. Hakimi
D. Rice
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
N. Mendes
M. Olise
S. Mane
Vinicius Junior
Vitinha
F. Torres
F. Ruiz
Rodri
W. Saliba
L. Martinez
E. Haaland
L. Diaz
Fransa
İspanya
İngiltere
Arjantin
Portekiz
Fas
Gürcistan
Senegal
Brezilya
Norveç
Kolombiya

Altın Top ödülüne aday isimlerin sıralamasını öğrenin

İngiltere'nin başkenti Londra, bugün pazartesi günü 2026 yılı Ballon d'Or törenine ev sahipliği yapıyor. Ödülü kazanacak ismin açıklanması küresel bir merakla beklenirken, otuz adayın isimleri Mekke-i Mükerreme saatiyle akşam dokuzda başlayacak törende sondan başa doğru sırayla açıklanacak.

Futbolun önde gelen yıldızları ödül için yarışıyor; Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappé, Barcelona'nın kanat oyuncusu İspanyol Lamine Yamal ve Bayern Münih'in forveti İngiliz Harry Kane, Ballon d'Or'u kazanmanın en güçlü adayları arasında yer alıyor.

Ödülün tarihinde beşinci kez, kazananın belirlenmesinde takvim yılı yerine futbol sezonunun sonuçları esas alınacak. Oyuncuların başarılarının hesaplanacağı dönem, sezonun öne çıkan müsabakalarını ve olaylarını kapsayacak şekilde 3 Ağustos 2025'ten 19 Temmuz 2026'ya kadar uzanıyor.

Ballon d'Or ödülünden sorumlu "France Football" dergisi, Ballon d'Or ödülü adaylarının sıralamasını otuzuncu sıradan on birinci sıraya kadar açıkladı.

Kalan sıraları belirlemek için şu anda 10 oyuncu yarışıyor ve isimlerinin törende açıklanması bekleniyor. Bu oyuncular şunlar: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Fabián Ruiz, Rodri, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé ve Lamine Yamal.

2026 Ballon d'Or aday sıralaması


Sıralama

Oyuncu

Kulüp

Milli Takım

29

Sadio Mané

Al-Nassr

Senegal

29

William Saliba

Arsenal

Fransa

28

Julián Quiñones

Al-Qadsiah

Meksika

27

Bruno Fernandes

Manchester United

Portekiz

26

Dayot Upamecano

Bayern Münih

Fransa

25

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brezilya

24

Luis Díaz

Bayern Münih

Kolombiya

23

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portekiz

22

Lautaro Martínez

Inter Milan

Arjantin

21

Gabriel

Arsenal

Brezilya

20

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Ekvador

19

João Neves

Paris Saint-Germain

Portekiz

18

Marc Cucurella

Real Madrid

İspanya

17

Vinícius Júnior

Real Madrid

Brezilya

16

Ferran Torres

Barcelona - Paris Saint-Germain

İspanya

15

Declan Rice

Arsenal

İngiltere

14

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portekiz

13

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

Fas

12

Pau Cubarsí

Barcelona

İspanya

11

Jude Bellingham

Real Madrid

İngiltere

10




9




8




7




6




5




4




3




2




1






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