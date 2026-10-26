İngiltere'nin başkenti Londra, bugün pazartesi günü 2026 yılı Ballon d'Or törenine ev sahipliği yapıyor. Ödülü kazanacak ismin açıklanması küresel bir merakla beklenirken, otuz adayın isimleri Mekke-i Mükerreme saatiyle akşam dokuzda başlayacak törende sondan başa doğru sırayla açıklanacak.

Futbolun önde gelen yıldızları ödül için yarışıyor; Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappé, Barcelona'nın kanat oyuncusu İspanyol Lamine Yamal ve Bayern Münih'in forveti İngiliz Harry Kane, Ballon d'Or'u kazanmanın en güçlü adayları arasında yer alıyor.

Ödülün tarihinde beşinci kez, kazananın belirlenmesinde takvim yılı yerine futbol sezonunun sonuçları esas alınacak. Oyuncuların başarılarının hesaplanacağı dönem, sezonun öne çıkan müsabakalarını ve olaylarını kapsayacak şekilde 3 Ağustos 2025'ten 19 Temmuz 2026'ya kadar uzanıyor.

Ballon d'Or ödülünden sorumlu "France Football" dergisi, Ballon d'Or ödülü adaylarının sıralamasını otuzuncu sıradan on birinci sıraya kadar açıkladı.

Kalan sıraları belirlemek için şu anda 10 oyuncu yarışıyor ve isimlerinin törende açıklanması bekleniyor. Bu oyuncular şunlar: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Fabián Ruiz, Rodri, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé ve Lamine Yamal.

2026 Ballon d'Or aday sıralaması





Sıralama Oyuncu Kulüp Milli Takım 29 Sadio Mané Al-Nassr Senegal 29 William Saliba Arsenal Fransa 28 Julián Quiñones Al-Qadsiah Meksika 27 Bruno Fernandes Manchester United Portekiz 26 Dayot Upamecano Bayern Münih Fransa 25 Marquinhos Paris Saint-Germain Brezilya 24 Luis Díaz Bayern Münih Kolombiya 23 Nuno Mendes Paris Saint-Germain Portekiz 22 Lautaro Martínez Inter Milan Arjantin 21 Gabriel Arsenal Brezilya 20 Willian Pacho Paris Saint-Germain Ekvador 19 João Neves Paris Saint-Germain Portekiz 18 Marc Cucurella Real Madrid İspanya 17 Vinícius Júnior Real Madrid Brezilya 16 Ferran Torres Barcelona - Paris Saint-Germain İspanya 15 Declan Rice Arsenal İngiltere 14 Vitinha Paris Saint-Germain Portekiz 13 Achraf Hakimi Paris Saint-Germain Fas 12 Pau Cubarsí Barcelona İspanya 11 Jude Bellingham Real Madrid İngiltere 10





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