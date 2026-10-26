İngiltere'nin başkenti Londra, bugün pazartesi günü 2026 yılı Ballon d'Or törenine ev sahipliği yapıyor. Ödülü kazanacak ismin açıklanması küresel bir merakla beklenirken, otuz adayın isimleri Mekke-i Mükerreme saatiyle akşam dokuzda başlayacak törende sondan başa doğru sırayla açıklanacak.
Futbolun önde gelen yıldızları ödül için yarışıyor; Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappé, Barcelona'nın kanat oyuncusu İspanyol Lamine Yamal ve Bayern Münih'in forveti İngiliz Harry Kane, Ballon d'Or'u kazanmanın en güçlü adayları arasında yer alıyor.
Ödülün tarihinde beşinci kez, kazananın belirlenmesinde takvim yılı yerine futbol sezonunun sonuçları esas alınacak. Oyuncuların başarılarının hesaplanacağı dönem, sezonun öne çıkan müsabakalarını ve olaylarını kapsayacak şekilde 3 Ağustos 2025'ten 19 Temmuz 2026'ya kadar uzanıyor.
Ballon d'Or ödülünden sorumlu "France Football" dergisi, Ballon d'Or ödülü adaylarının sıralamasını otuzuncu sıradan on birinci sıraya kadar açıkladı.
Kalan sıraları belirlemek için şu anda 10 oyuncu yarışıyor ve isimlerinin törende açıklanması bekleniyor. Bu oyuncular şunlar: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Fabián Ruiz, Rodri, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé ve Lamine Yamal.
2026 Ballon d'Or aday sıralaması
Sıralama
Oyuncu
Kulüp
Milli Takım
29
Sadio Mané
Al-Nassr
Senegal
29
William Saliba
Arsenal
Fransa
28
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
Meksika
27
Bruno Fernandes
Manchester United
Portekiz
26
Dayot Upamecano
Bayern Münih
Fransa
25
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brezilya
24
Luis Díaz
Bayern Münih
Kolombiya
23
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portekiz
22
Lautaro Martínez
Inter Milan
Arjantin
21
Gabriel
Arsenal
Brezilya
20
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Ekvador
19
João Neves
Paris Saint-Germain
Portekiz
18
Marc Cucurella
Real Madrid
İspanya
17
Vinícius Júnior
Real Madrid
Brezilya
16
Ferran Torres
Barcelona - Paris Saint-Germain
İspanya
15
Declan Rice
Arsenal
İngiltere
14
Vitinha
Paris Saint-Germain
Portekiz
13
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
Fas
12
Pau Cubarsí
Barcelona
İspanya
11
Jude Bellingham
Real Madrid
İngiltere
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1