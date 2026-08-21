23 yaşındaki oyuncu, şimdi kamuoyuna açıkladığı nörolojik bir işlev bozukluğu nedeniyle yaşadığı absence nöbetleriyle uzun süredir yaşıyor. Sorunun ilk kez tam olarak ne zaman ortaya çıktığına dair kesin bir tarih vermeyen Eberl, "Bunu geçen sezon boyunca biliyorduk ve buna göre çalıştık. Bizim için bu artık günlük hayatın bir parçası oldu" dedi.

Musiala, geçen yılın temmuz ayında Paris Saint-Germain'e karşı oynanan Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde fibulasını kırdı. Aylar süren zorunlu aranın ardından ocak ayında sahalara döndü, ancak o zamandan bu yana çeşitli küçük sakatlıklarla mücadele etti ve eski formuna hâlâ kavuşamadı. Görünüşe göre bu süre boyunca absence epilepsisine karşı da ilaç kullanıyordu.

Cumartesi günü RB Leipzig'e ve salı günü 1. FC Heidenheim'a karşı oynanan hazırlık maçlarında herkesin gözü önünde yaşanan bayılmaların, ilaç tedavisindeki bir değişiklikten kaynaklandığı belirtildi. Kompany, "Tedavisinde bazı değişiklikler yaptı. Bunun da bazı yan etkileri oldu" dedi. "Bu yüzden ilk ve ikinci kez yaşandı. Tedavi sürecinde zaman zaman farklı şeylerin denenmesi tamamen normal."

Eberl ise, "Tablet kullanan herkes, artık tablet kullanmak zorunda kalmadığında mutlu olur" dedi. Şimdi yapılması gerekenin, "ilaç tedavisini yeniden ayarlayıp çok uzun süre nöbetsiz kaldığı önceki noktaya dönmek" olduğunu söyledi.

Jamal Musiala, BVB maçının kadrosunda yer almayacak

Bu arada Kompany, kulüp içinde Musiala'nın rahatsızlığıyla ilgili uzun zamandır olağan hale gelen yaklaşımı da anlattı: "İlk şok anımız epey zaman önceydi. O zamandan beri çok daha fazla bilgi edindik, durumu çok daha iyi anladık. Her kararı en iyi bilgilerle ve en büyük uzmanların görüşleriyle aldık. Buna huzursuzlukla yaklaşmıyoruz, tam tersine."

Kompany, buna örnek olarak Heidenheim maçındaki ikinci olayda teknik ekibin ve birçok takım arkadaşının tepkisini gösterdi. "Kulis tamamen sakindi. Jamal'ın en yakın arkadaşı Michael Olise, kulübede taktik talimatlarla meşguldü" dedi. Ancak gerçekte Jonathan Tah gibi çok sayıda oyuncu da hemen Musiala'nın yanına koştu ve sahadaki tedavi sırasında onun etrafında koruyucu bir çember oluşturdu.

Kompany'ye göre Musiala şu anda sadece "bireysel" çalışıyor ve bu nedenle cumartesi günü Borussia Dortmund'a karşı oynanacak Süper Kupa'da da kadroda olmayacak. Bunun genel endişelerden değil, ilaç tedavisindeki son değişiklikten kaynaklandığı ifade edildi. Kompany, "Tedavisindeki bu adaptasyonu baskı olmadan yapmasını istiyoruz" dedi.

Vincent Kompany, Jamal Musiala'nın sportif gelişimini övdü

Teknik direktör için açıklamasında önemli olan bir diğer nokta da, Musiala'nın iki hazırlık maçında oyundan çıkana kadar ortaya koyduğu sportif performansı övmekti. Kompany, "Analizde eksik kalan bir şey daha var. Heidenheim'a karşı beş dakika ve Leipzig'e karşı on dakika da futbol oynadı" dedi.

"Oynadığı dakikalara bakın. Orada yaptıkları, en iyi oyuncularımızla aynı seviyede değildi; bir seviye daha yukarıdaydı. Paris'e karşı yaşadığı sakatlıktan bu yana Jamal'ı böyle görmemiştik." Leipzig'e karşı ise takımının maçı 3-1 kazanmasını sağlayan golü de attı.

Büyük olasılıkla Musiala, gelecek cuma VfB Stuttgart'a karşı oynanacak Bundesliga açılış maçında yeniden kadroda olacak. Kompany, "Jamal'dan bir noktada gelecek karşı atağı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. "Sahada sorulara cevap verebilmesi için artık tüm araçlara yeniden sahip olduğu hissine kapılıyorum. Büyük resme baktığımda, bu yaz çok büyük bir ilerleme kaydettiğini biliyorum."