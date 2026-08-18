“Şüpheye artık yer yok”: Diego Simeone, Julian Alvarez hakkındaki transfer spekülasyonlarına son noktayı koydu

Rojiblancos'un LaLiga'da lige yeni yükselen Malaga FC ile oynayacağı açılış maçı öncesindeki basın toplantısında (Çarşamba, 21.00), Arjantinli teknik adam vatandaşının gelecek sezonda da Atletico Madrid formasını giyeceğini açık şekilde belirtti.

Birkaç hafta önce kulüp başkanı Enrique Cerezo da Alvarez'in mevcut transfer döneminde hiçbir şartta takımdan ayrılmasına izin verilmeyeceğini vurgulamıştı. Simeone, "Bir kulübün patronu bu kadar net konuşuyorsa, bunun üzerine söylenecek bir şey kalmaz. Mahkemedeki gibi: O zaman artık şüpheye yer yoktur" diyerek sözlerini sürdürdü.

Alvarez'in özellikle Atletico'nun ligdeki rakibi Barcelona'nın iştahını kabarttığı belirtiliyor. Oyuncunun kendisi de ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen son Dünya Kupası sırasında ayrılma isteğini açıkça iletmiş ve transferin önünün açılması için Madrid temsilcisinin yöneticilerine talepte bulunmuştu.

Getty Images

Julian Alvarez, Atletico Madrid'den mutlaka ayrılmak mı istiyor?

Son dönemde, Atletico'nun iş birliği yapmaması halinde Alvarez'in gerekirse transferini zorla gerçekleştirmek istediğine dair haberler çoğaldı. 26 yaşındaki Arjantinlinin artık Barcelona'yı öncelikli tercihi olarak belirlediği ifade ediliyor.

Colchoneros ise şu ana kadar herhangi bir görüşmeye ya da pazarlığa açık görünmedi. Katalanların 100 milyon euroluk ilk teklifini de, ezeli rakip Real'in Arjantinli oyuncu için yaptığı 150 milyon euroluk teklifi de aynı hızla geri çevirdi.

Atletico, forvetin sözleşmesinde yer alan 500 milyon euroluk serbest kalma bedelinde ısrar ediyor; bu, büyük ihtimalle ne Barca'nın ne de Real'in hiçbir zaman kabul etmeyeceği gerçek dışı bir değerleme.

Getty Images

Julian Alvarez neden Atletico Madrid'in LaLiga açılış maçında yok?

Arjantin ile Dünya Kupası'na katılması ve uzatılan tatilinin ardından Alvarez, geçen hafta resmi olarak Rojiblancos'un antrenmanlarına geri döndü. Geçen cuma Olympique Marseille karşısında alınan 2-1'lik hazırlık maçı galibiyetinde ise forvet oyuncusu görünüşe göre kendi isteğiyle kadroda yer almadı. Simeone'den artık Atletico için oynamak zorunda kalmamasını istediği belirtildi.

Madrid ekibi, çarşamba akşamı Malaga ile oynanacak karşılaşmada da forvetten yoksun olacak. Ancak Simeone, basın toplantısında bunun sebebi olarak Alvarez'in henüz yeterli fizik seviyeye ulaşamamış olmasını gösterdi.

Alvarez, 2024 yılında 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'den Madrid'e transfer olmuştu. Geçen sezon tüm kulvarlarda 49 maçta 20 gol ve dokuz asist üretti. Atletico ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor.