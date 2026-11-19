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Bayern Münih'in uzun süredir JJ Gabriel'i transfer etmeye çalıştığı söyleniyor. Ancak Gabriel, Real Madrid'e gidiyor. Bu karar Münih ekibi için aslında büyük şans. Bir yorum.

Almanca Duden sözlüğünde, tehlikeyi kıl payı atlatmak anlamına gelen mecazın tanımı açık: "Yaklaşan ağır bir kader, acı ya da tatsız bir görev önlenebildi." Büyük beklentiler yaratan 16 yaşındaki süper yetenek JJ Gabriel konusunda Bayern Münih'in durumunu da tam olarak böyle özetlemek mümkün.

Çünkü Gabriel, tüm potansiyeline ve anlaşılan o ki hayranlık uyandıran futbolculuk özelliklerine rağmen kulüp için ciddi bir yüke ve huzursuzluk kaynağına dönüşebilirdi. Uli Hoeneß'in Lennart Karl hakkında çokça ve yakışıksız biçimde tartışılan sözleri düşünülünce bu ihtimal daha da dikkat çekiyor. Kulübün duayen ismi Hoeneß, Karl'da "genç oyuncuların ihtiyaç duyduğu" "alçakgönüllülüğü" son dönemde göremediğini söylemiş ve bu yüzden onunla ciddi bir konuşma yapmak istemişti. JJ Gabriel ve çevresinin Hoeneß üzerinde nasıl bir etki bırakacağını hayal etmek bile güç.

Onursal başkan, genç oyuncunun ve çevresinin tavırlarını biraz daha yakından incelemiş olsaydı, muhtemelen şekillenmeye başlayan transfere bizzat müdahale ederdi.

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JJ Gabriel'in Manchester United'dan utandıran ayrılığı

Gabriel, Manchester United'dan ayrılmak için ısrarla harekete geçip Red Devils cephesinde "neredeyse eşi benzeri görülmemiş" bir süreçle "şok" yarattığında, Almanya'nın rekor şampiyonu da transfer yarışına oldukça kararlı biçimde katılmış gibi görünüyor .

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11 yaşından beri formasını giydiği ve son olarak U18 takımında 23 maçta 23 golle parladığı kulüpten kaydının silinmesini istedi. Amacı, daha kışın daha büyük bir kulübe gidebilmekti. Üstelik burada Fulham, Racing Santander ya da Mainz 05'ten değil, Manchester United'dan söz ediyoruz. Kabul, son yıllarda büyük düşüş yaşayan bir dev ; ama kâğıt üzerinde hâlâ Avrupa futbolunun önde gelen adreslerinden biri.

Üstelik profesyonel düzeyde tek bir resmî maça bile çıkmamış 16 yaşındaki bir yetenekten söz ediyoruz. Yalnızca bu durum bile Hoeneß'in Gabriel'in karakterini ve Bayern'e uygunluğunu sorgulaması için anlaşılır biçimde yeterli olabilirdi.

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Joseph Junior Andreou Gabriel'in, tam adıyla, bu tutumunu, kendisine açıkça sinmiş görünen kibrin bir yansıması olarak değerlendirmek mümkün. Bu hafta Instagram hesabında yayımladığı, gösterişli biçimde hazırlanmış veda videosu da çok şey anlatıyor ve yer yer alay konusu oldu. Yorumlarda ona "yeni Garnacho" dendi; bir kullanıcı da "Real Madrid'in yedek kulübesini ısıtırken bol şans" diledi.

JJ Gabriel'in menajerleri Bayern Münih'te iyi tanınıyor

Benzer yorumlar, kısa süre önce yeni menajerlik şirketinin yayımladığı son derece rahatsız edici Instagram videosunun altında da görüldü. Bu şirket, Bayern Münih için yabancı değil. Zira kulüp, geçen yaz transfer döneminin son gününde EPIC Sports ve şirketin sıra dışı kurucusu ve patronu Ali Barat ile Nicolas Jackson için pahalı bir son dakika kiralama anlaşması yapmıştı.

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Ardından tuhaf bir basın açıklaması geldi ; Barat bu anlaşma için kendisini bolca övdü. Üçüncü bir omzu olsaydı, muhtemelen onu da sözleriyle sıvazlardı. "Ali Barat oyunu yeniden tanımladı" başlığını taşıyan açıklama, Jackson anlaşmasına ilişkin Bayern Münih'in muhtemelen kendisinin asla yayımlamayacağı hassas ayrıntılar içeriyordu.

EPIC, aynı zamanda Noah Atubolu'nun aylar önce anlaşmazlık yaşayarak göz önünde yollarını ayırdığı menajerlik şirketi. Barat ve ekibi, özellikle de adı geçen Marcello Brillmann, kaleciyi yanlış vaatler ve transfer senaryolarıyla SC Freiburg'dan ayrılmaya yönlendirdi; ancak ellerinde somut ve uygun bir talip yoktu. Freiburg'da tribünde geçecek bir yıl ihtimali belirince Atubolu için bardağı taşıran son damla da bu oldu. Kaleci duruma müdahale etti, Sport-Club ile sözleşmesini uzattı ve SC, Eintracht Frankfurt ile sonrasında satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama anlaşmasına vardı.

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Real Madrid'e transfer JJ Gabriel için tehlikeli

İşte bu şüpheli menajerlik şirketi, artık Gabriel'in iddialı hedeflerini de temsil edecek. EPIC, 16 yaşındaki oyuncuyla anlaşmasını birkaç gün önce şu sözlerle duyurdu: "Tarih beklemez, büyüklük de öyle. Olağanüstü bir yetenek. Sonsuz imkânlar!" Birbirini arayan iki tarafın buluştuğuna şüphe yok.

Bu imkânların Real Madrid'in A takımında Gabriel için gerçekte ne kadar sonsuz olduğu görülecek. Belki de 16 yaşındaki oyuncu önce Martin Ödegaard'a, Reinier'e, "Hollandalı Guti" Mink Peeters'a ya da Samuel Eto'o'ya danışmalı.

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Şüpheli menajer çevresi, görünüşe göre devasa ve pek de sağlıklı olmayan özgüveni, akılalmaz mali talepleri (yıllık yedi haneli maaş, yüksek bir imza parası) ve transferinin beraberinde getirdiği sorunlarla ( özellikle Kıbrıs pasaportu ) Gabriel, Münih ekibi için baştan aşağı bir transfer alarmı. Neyse ki Münih ekibi, bu kıpkırmızı tehlikeyi geride bırakacak.

Öte yandan Gabriel, en azından ilk bakışta, zaman zaman kraliyet sarayını andıran dışa dönük ve diva tavırlı karakterler topluluğuna oldukça iyi uyuyor. Ona bol şans ve başarı dilemekten başka bir şey kalmıyor.