Etihad Stadyumu'na yaptığı dev transferin üzerinden henüz birkaç hafta geçmişken, Senegalli yıldız Iliman Ndiaye eski kulübüne geri dönme ihtimaline kapı araladı. Bu şaşırtıcı gelişme, Manchester United'ın mali fair play davasında mahkûm edilmesinden yalnızca birkaç gün sonra geldi.

Manchester City, geçtiğimiz eylül ayının başında, uluslararası golcüyü Everton'dan beş yıllık sözleşmeyle transfer ettiğini açıklamıştı; 60 milyon sterline ek olarak 5 milyonluk bonuslar içeren bu transferde kulüp, oyuncuyu Tottenham Hotspur'un elinden kapmayı başarmıştı.

Marsilya'ya aşk mektubu

Ancak üç yıl önce Olympique Marsilya'dan ayrılan Ndiaye, Fransa'nın güneyine sürpriz bir dönüşün kapısını araladı.

Ndiaye'nin Fransız "La Provence" gazetesine verdiği demeçler spekülasyonları artırdı. Oyuncu şunları söyledi: "Marsilya taraftarlarının benden geri dönmemi isteyen tezahüratları mı? Onları duymak beni mutlu ediyor."

Belirsizliği daha da artırarak ekledi: "Hikâyenin bittiğini sanmıyorum ama göreceğiz. Sadece işlerin beni nereye götüreceğini bilmediğimi söylüyorum, ama her halükârda göreceğiz."

Oyuncu böylece Vélodrome Stadyumu'nda henüz tamamlamadığı bir görevi olduğunu teyit ediyor. Sheffield United'dan gelerek 2023/24 sezonunu burada geçirmiş, yalnızca bir yıl sonra Everton'a transfer olmuştu.

Marsilya'daki deneyiminde 46 maçta 4 gol atıp 5 asist yaptı ve takımın yerel ligde hayal kırıklığı yaratan, sekizinci sırada tamamladığı ve Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemediği bir sezona rağmen Avrupa Ligi'nde yarı finale ulaşmasına katkıda bulundu.

Şüpheli zamanlama

Ndiaye'nin açıklamalarının zamanlaması pek çok soru işareti doğuruyor; zira bu açıklamalar, Premier Lig'in salı günü Manchester City'yi mali fair play ihlalleri davasında yöneltilen tüm suçlamalardan mahkûm ettiğini duyurmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi. Kulüp, bu karara karşı temyize başvurdu.

Ndiaye, City'ye geldiğinden bu yana tüm kulvarlarda 4 maça çıktı; bunlardan ikisi Premier Lig'de Coventry City ve Sunderland karşısında ilk 11'de oynadığı maçlardı. Oyuncu şu ana kadar ne gol attı ne de asist yaptı.

Manchester City, uluslararası ara dönemin bitmesinin ardından 11 Ekim Pazar günü deplasmanda Liverpool karşısında zorlu bir sınavla yeniden mücadeleye dönmeye hazırlanıyor. Bu, mahkûmiyete ilişkin resmî kararın açıklanmasından sonra takımın oynayacağı ilk maç olacak. Takım, üç gün sonra ise Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'i ağırlayacak.







