İngiltere Futbol Federasyonu, Uluslararası Federasyon Başkanı Gianni Infantino'nun benimsediği FIFA'nın tartışma yaratan yeni projesine tepki gösterdi.

Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, 211 üye federasyonunu ekonomik faaliyetlerini güçlendirmeyi ve özel sektör yatırımcılarını çekmeyi amaçlayan bu yeni ticari yapıyı benimsemeye ikna etmeye çalışırken, çeşitli federasyonlar izlenen yöntem ve mevcut bilgilerin yetersizliği konusunda endişelerini dile getirdi.

FIFA'nın yeni projesi, Infantino'nun Dünya Kupası turnuvasından hisseleri özel sektör yatırımcılarına satma kararına dayanıyor; bu da birçok itiraza yol açtı.

İngiltere Futbol Federasyonu, resmi bir açıklamada Uluslararası Futbol Federasyonu'nun izlediği süreç hakkında ciddi kuşkularını dile getirdi.

İngiltere Federasyonu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bu öneriden kesinlikle haberdar değildik ve özellikle önerinin tam olarak niteliği ve buna bağlı koşullar konusunda elimizde herhangi bir esaslı ayrıntı bulunmuyor. Sahip olduğumuz sınırlı bilgiler göz önüne alındığında, bunun gerçekleşmesine imkân tanıyan usul ve yönetişim eksikliği ile birlikte tehlikeye girmiş görünen içerik ve ilkeler konusunda son derece endişeliyiz."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) söz verdiği üzere, öneri tüm ayrıntılarıyla ve tam bir şeffaflıkla açıklandığında, görüşlerimizi sizinle paylaşacak ve daha fazla yorumda bulunacağız."

Halihazırda Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Federasyonu'ndan (CONCACAF) Dünya Kupası'nı boykot etme tehdidine varan eleştirilerle karşı karşıya olan Gianni Infantino üzerindeki baskı giderek artıyor.