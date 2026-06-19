Şüpheler, Üç Aslan’ın yıldızını kuşatıyor… Tuxeil ise risk almayı reddediyor

Şüpheler sürerken, Bukayo Saka’nın Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Gana karşısında İngiltere milli takımının ilk onbirinde yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine Hırvatistan'ı 4-2'lik heyecan verici bir skorla mağlup ederek başladı; Gana ise Panama'yı son dakikada attığı golle yendi.

"Sky Sports" ağının haberine göre, "Üç Aslanlar"ın teknik direktörü Thomas Tuchel, Saka'nın Dünya Kupası grup aşamasının son maçı olan Panama karşılaşmasına kadar ilk 11'de yer almayabileceğini belirtti.

İngiltere milli takımının teknik ekibi, Bukayo Saka’nın yaşadığı Aşil tendonu sorununa karşı temkinli bir yaklaşım sergilemeye devam ediyor.

Tuchel, Saka'nın önümüzdeki hafta antrenmanlarda kademeli olarak hazır hale getirileceğini ve Panama ile oynanacak grup aşamasının son maçı öncesinde ilk 11'de yer almasının pek olası olmadığını söyledi.

Bu da, Arsenal'deki takım arkadaşı Noni Madueke'nin sağ kanattaki yerini koruyacağı anlamına geliyor. Madueke, Hırvatistan karşısında penaltı kazandırması ve birçok tehlikeli pozisyon yaratmasıyla büyük övgü toplamıştı.