Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Haiti ile oynadığı maçta endişe verici bir darbe aldı. Takımın yıldızı Raphinha, İtalyan Carlo Ancelotti'nin liderliğindeki teknik ekibin endişelerini uyandıran bir kas sakatlığı nedeniyle sahayı erken terk etmek zorunda kaldı.

Maçın 39. dakikasında Brezilya'nın kanat oyuncusu, sağ uyluk arka kasında ağrı hissederek sahaya yığıldı ve hemen oyundan çıkmak istedi; bu durum "Seleção" kadrosunda endişe yarattı.

Birçok Brezilya oyuncusu, takım arkadaşlarının durumunu öğrenmek için hemen yanına koştu; teknik ekip ise hızlı bir şekilde oyuncu değişikliği için harekete geçti ve Ryan, Ravinia'nın yerine geçmeden önce ısınmaya başladı.

Televizyon görüntüleri, Brezilya'nın yıldız oyuncusunun sahadan çıkarken yüzünde hayal kırıklığı ve endişe belirtileri olduğunu gösterdi. Her ne kadar kendi ayakları üzerinde yürüyerek sahadan ayrılabilse de, bu durum, Dünya Kupası'nda milli takımın geri kalan maçlarına katılımını etkileyebilecek bir sakatlık geçirme olasılığına dair endişeleri artırdı.

Rafinha, Brezilya milli takımının en önemli oyuncularından biri ve Ancelotti’nin hücum sisteminin temel direklerinden biri olarak görülüyor; bu nedenle, Brezilya’nın Haiti karşısında açık üstünlüğüne rağmen, bu sakatlık maçın en çok konuşulan konusu haline geldi.

Maçın ardından Brezilya Futbol Federasyonu, oyuncunun durumuna ilişkin ilk teşhisi açıklayan resmi bir bildiri yayınladı.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre açıklamada şunlar yer aldı: "Haiti maçının ilk yarısında sağ uyluk arka kasında ağrı hissetti. Oyuncu tedavi programına başladı ve yeniden değerlendirmeye alınacak. Daha fazla bilgi elde edilir edilmez sizlerle paylaşacağız."

Rafinha’nın, sakatlığın niteliğini ve ciddiyet derecesini belirlemek üzere önümüzdeki saatler içinde ek tıbbi tetkiklere tabi tutulması bekleniyor. Brezilya kampında ise oyuncunun turnuvaya devam edip edemeyeceği konusunda büyük bir merak hakim.

Testin nihai sonuçları açıklanana kadar oyuncunun gelecek maçlarda yer alması şüpheli görünüyor. Brezilya milli takımı, Ravinia’nın önemini ve 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu için takımın hedefleri üzerindeki büyük etkisini çok iyi biliyor.

Brezilya Milli Takımı, Perşembe sabahı 3. Grup’un üçüncü turunda İskoçya ile karşılaşmaya hazırlanıyor ve bu maçta tur atlamayı garantilemeyi hedefliyor.

Brezilya Milli Takımı, ikinci turun ardından aynı puana sahip olan Fas’ı gol farkıyla geride bırakarak 4 puanla grubun zirvesinde yer alıyor.

Seleção, 32'li turda yerini garantilemek için Avrupalı rakibinden tek bir puan alması yeterli.