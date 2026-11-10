Şüphe uyandıran vesayet: Real Madrid, umut vadeden transferinin karanlık yüzünü keşfediyor

Real Madrid, Avrupa'nın en parlak futbol yeteneklerinden biriyle anlaşmaya oldukça yaklaştı; ancak transferle ilgili son dönemde ortaya çıkan bazı göstergeler, beyazlıların endişelerini artırdı.

Manchester United'ın 16 yaşındaki oyuncusu JJ Gabriel, İspanyol kulübüyle sözlü anlaşmaya vardı; ancak kraliyet kulübünün kulislerinde oyuncunun ailesi ve futbol kariyerinin nasıl yönetileceği konusunda şüpheler belirmeye başladı.

İngiliz The Sun gazetesinden gazeteci Samuel Luckhurst'a göre, Real Madrid'in bazı yetkilileri, oyuncunun babası Joe Oseroyle'un etkisini endişeyle izliyor; babayı oğlunun geleceğiyle ilgili kararlarda son derece talepkar bir kişilik olarak nitelendiriyorlar.

Sport gazetesinin aktardığına göre The Sun, Gabriel'in babasının genç oyuncunun sportif kariyeriyle ilgili sosyal medya atışmalarına girdiğini belirtti; bu davranış, oyuncunun iddialı açıklamaları karşısında da şaşkınlığa uğradıkları bildirilen bazı Real Madrid yetkililerinin gözünden kaçmadı.

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Gabriel, en büyük hayalinin Ballon d'Or kazanmak olduğunu açıkça dile getirdi. The Sun gazetesine göre bu açıklama, henüz yalnızca 16 yaşında olan bir futbolcunun gördüğü muazzam medya ilgisi göz önüne alındığında, Real Madrid'de bazı çekinceler doğurdu.

Manchester United, Gabriel'i Old Trafford'da kalmaya ikna etmek için büyük çaba harcadı; İngiliz kulübü ailesine gelecekteki stadyumlarında bir loca önerdi, ayrıca kişisel bir marka olarak potansiyeliyle ilişkilendirilen 77 numaralı formayı verdi.

Haberlere göre Manchester United ayrıca onu geçen Brighton maçının kadrosuna dahil etmeye söz verdi; ancak oyuncu, o maçtan önce takımdan ayrılma niyetini kulübe bildirdi.

United yetkilileri, Gabriel'in sponsorluk haklarından elde edilebilecek muhtemel tutarın (350 bin sterlin), kendi kuşağının en parlak yetenekleri arasında görülen bir oyuncu için son derece düşük bir miktar olduğu görüşünde.

Bu arada Real Madrid, bazı resmi işlemler henüz tamamlanmamış olsa da, onunla anlaşma sürecinde ilerlemeye devam ediyor. İngiliz basınına göre Manchester United, oyuncunun ayrılışıyla ilgili yasal yollara başvurma ihtimalini değerlendiriyor.

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