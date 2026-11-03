Bask derbisinde yaşananlar yalnızca tartışmalı bir penaltıdan ibaret değildi; İspanyol hakem sisteminin kalbinde eşi görülmemiş bir güven krizini ortaya çıkaran bir kıvılcımdı.

Video teknolojisinin, topun içindeki akıllı çip tarafından verilen sinyale dayanarak Athletic Bilbao lehine Real Sociedad karşısında penaltı kararı vermesinin ardından, aynı üretici firmanın raporu her şeyi alt üst ederek teknik bir arızanın varlığını doğruladı.

Bu şok edici gerçek, eski uluslararası hakem Iturralde Gonzalez'i çarpıcı bir uyarıda bulunmaya itti: "Her şeye dair bir şüphe ektiler."

Olayın ayrıntıları, Athletic Bilbao'nun Real Sociedad'ı 2-1 yendiği maça, özellikle de penaltının verilmesine neden olan Jon Aramburu ile Nico Williams arasındaki tartışmalı pozisyona dayanıyor.

Medya mensubu Manu Carreño, "Cadena SER" radyosundaki "El Larguero" programında, Hakemler Teknik Komitesi'nin, tam olarak ne olduğunu belirlemek için maç topunun içine yerleştirilen çipi üreten Alman "Kinexon" firmasından acil bir rapor talep ettiğini açıkladı.

Carreño, komitenin başlangıçta penaltının, topun sinyalinin topa son dokunanın Nico Williams olduğunu göstermesi nedeniyle verildiğini doğruladığını, ancak sürprizin, raporun sinyalde video yayınıyla örtüşmeyen iki zirve noktasının varlığını ortaya koyması olduğunu belirtti.

Firma raporunda, "topun sinyali ile VAR videosu arasında bir ya da iki kare mertebesinde, senkronizasyonda hafif bir fark" bulunduğunu kabul etti ve bu arızaya dayanarak "en belirgin zirve noktasının, Real Sociedad'lı oyuncu Aramburu'nun topa ulaştığı anla örtüştüğünü" belirtti.

Buna rağmen hakem komitesi, "mevcut kanıtların az olması nedeniyle VAR odasının kararının o an için doğru olduğunda" ısrar etti, ancak ardından "raporun sonuçları ışığında, topa en son dokunanın Sociedad'lı oyuncu olduğunu, bunun da penaltı kararını hatalı kılabileceğini" kabul etti.

La Liga gollerine şüphe tohumları ekildi

İşte burada, felaketi açıklamak için hakem uzmanı Iturralde Gonzalez devreye giriyor. Hakem Carlos del Cerro Grande'nin o an elinde bulunan kanıtlar göz önüne alındığında penaltı kararının anlaşılabilir olduğunu, ancak kendisinin tabiriyle "topun elektrokardiyogramı" ekranda belirip 20 ila 40 milisaniye arasında bir zaman farkının ortaya çıkmasıyla birlikte, topa en son dokunanın Aramburu olduğunun ve ortada bir penaltının bulunmadığının netleştiğini doğruladı.

Ancak Iturralde'ye göre bundan daha tehlikeli olanı, bu itirafın yansımaları. Yeni çip sistemiyle birlikte "kareyi yakalayan makinedir" ve firmanın senkronizasyon bozukluğunun varlığını kabul etmesiyle birlikte, sezon başından beri verilen tüm sınırda ofsayt pozisyonlarının meşruiyeti konusunda "şüphe tohumları ektiler".

Iturralde sert bir şekilde şu soruyu sordu: "On birinci haftaya kadar lehte ya da aleyhte sınırda ofsayt pozisyonlarının söz konusu olduğu o gollerin hepsi meşru mu? 20 ya da 40 milisaniyeye denk gelen bu senkronizasyon bozukluğunun yalnızca Bask derbisi maçında mı yoksa başka maçlarda da mı yaşandığını bilmiyoruz."

Carreño bu konuya şöyle yorum yaptı: "Teknolojinin arızalanması doğaldır, insan hata yapabilir, makine bozulabilir, ama biz bu durumla her gün karşı karşıyayız." Bu da, özellikle Javier Tebas'ın son açıklamalarının ardından, tüm sistemin güvenilirliğini tehlikeye atıyor.

La Liga başkanı, VAR teknolojisinin daha fazla müdahale etmesini talep etmiş ve Mbappe'nin atağında müdahale etmesi gerektiğini söylemişti. Iturralde buna öfkeyle şöyle karşılık verdi: "La Liga başkanının, VAR'ın Mbappe pozisyonunda müdahale etmesi gerektiğini söylemesi akıl almaz bir şey; oysa bundan yalnızca yedi dakika önce Diomande'nin bastığı bir pozisyon vardı ve müdahale edilmedi, görünüşe göre bunu tamamen unutmuş."

Eski hakem sözlerini kesin bir mesajla noktaladı: "Hakemler Teknik Komitesi'ne biraz saygı."