16 yaşındaki JJ Gabriel'in ocak ayında Real Madrid'e katılmak üzere sözlü anlaşmaya varmasının ardından Manchester United, genç oyuncuyu kaybetmeye hazırlanıyor. Paul Merson, Avrupa'nın en parlak genç yeteneklerinden birinin Old Trafford'dan ayrılmasının Manchester United'ı derinden sarsacağını düşünüyor ve oyuncunun yurt dışına transferine izin veren kuralların değiştirilmesini istiyor.

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Gabriel, United'dan ayrıldıktan sonra Real Madrid'e gitmek için anlaştı

Metro'ya göre Gabriel, ocak ayında Real Madrid'e katılmak için sözlü olarak anlaştı. Böylece sezonun başlarında United'dan ayrılmasıyla başlayan süreç sona erdi. Geçen ay 16 yaşına giren forvetin, eylül ayında Carabao Cup'ta United forması giyen en genç oyuncu olması bekleniyordu.

Ancak kulüp, onun A takımda forma giymesini ertelemeye karar verdi. Bunun üzerine temsilcileri Gabriel'i hemen United'dan ayırarak başka seçenekler aramaya başladı. Paris Saint-Germain ve Bayern Münih de ilgi gösterdi ancak Real Madrid, durumla ilgili henüz United'la iletişime geçmemiş olsa da transfer yarışını kazanmış görünüyor.

Merson: Gabriel'i kaybetmek Manchester United'ı çok üzecek

Merson, böylesine büyük bir yeteneği kaybetmenin United'ı çok üzeceğini düşünüyor. Ayrıca Gabriel'in aldığı Avrupa Birliği pasaportunun, İngiltere dışındaki bir kulübe imza atmasını kolaylaştırdığına dikkat çekti. Eski Arsenal ve İngiltere kanat oyuncusu Sky Sports'a şunları söyledi: “Bu çocuk iyi bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu.

“Bir süperstar olabilirdi, bu yüzden Manchester United çok üzülecek. Bence bu kural değişmeli. Sanırım annesinin ve babasının İrlanda pasaportu olduğu için yurt dışına gidebiliyor. Bence bunun değişmesi gerekiyor. Manchester United bu çocuk için emek verdi, onu bugünkü oyuncu hâline getirdi. Tabii ki aynı zamanda yetenekliydi.”

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Merson, Real Madrid'in cazibesini anlıyor ancak kuralın değişmesini istiyor

Hayal kırıklığına rağmen Merson, Gabriel'in neden Real Madrid'de oynamak istediğini anladığını kabul etti. “Beni yanlış anlamayın ama bunun yapılması gerekiyor. Mesele şu ki Real Madrid'e gidiyor. Manchester United'ın dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu söyledim. O ise dünyanın en büyük kulübüne gidiyor. En büyük kulübe. Yani dünyada Real Madrid'e gitmeyecek oyuncu yok gibi.

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“Premier League'de oynayan herhangi bir oyuncuya sorun; Real Madrid sizi isterse onu geri çevirmeniz çok nadirdir. Dolayısıyla bu çocuk için harika bir fırsat ama yine de bence bu kuralın değişmesi gerekebilir. Aksi takdirde bu, yaşanacak son örnek olmayacak. Liverpool'daki Rio Ngumoha'ya bakın. İki yıl önce Chelsea'deydi, Chelsea'den ayrıldı. Yani oluyor. Oluyor ve sürekli olacak. Ama bana göre bu kural değişmeli. Bu akademilere bir şans verin; büyük emek harcıyorlar, sonra biri çıkıp ‘Ben artık gidiyorum’ diyor.”

Gabriel ve United'ı şimdi ne bekliyor?

Geçen yıl Premier League'de 18 Yaş Altı Sezonun Oyuncusu seçilen ve “Avrupa'nın en iyi 15 yaşındaki oyuncusu” olarak nitelendirilen Gabriel'in, ocak ayında İspanya'nın başkentine transferini tamamlaması bekleniyor.

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United ise en parlak gelecek vadeden oyuncularından birini kaybetmesine rağmen, salı günü Roma karşısında geriden gelerek aldığı inanılmaz galibiyetin ardından çıkışını sürdürmeyi umacak.