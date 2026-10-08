Sky'ın haberine göre Münih ekibi ile oyuncu cephesi arasında yeni bir görüşme turu gerçekleşti. Ancak şu ana kadar somut bir teklifin bulunmadığı belirtildi.

Henüz salı günü 16 yaşına giren İngiliz oyuncu için yarışta başka kulüplerin şu anda daha avantajlı konumda olduğu ifade edildi. Gabriel'in İspanya'ya transferi tercih ettiği, Real Madrid ile Barcelona'nın ise olası adresler olarak görüldüğü aktarıldı.

FC Bayern ile JJ Gabriel arasında daha önce bir görüşme oldu mu?

Daha önce de Bayern ile Gabriel'in çevresi arasında görüşmeler yaşanmıştı. Özellikle teknik direktör Vincent Kompany'nin hücumcu orta saha oyuncusunun büyük bir hayranı olduğu belirtiliyor. Buna göre Gabriel, genç yaşına rağmen doğrudan A takım için düşünülüyor. Ancak mali şartlar transferi son derece zorlaştırabilir. Sky'ın haberine göre "10 ila 15 milyon euronun belirgin şekilde üzerinde" bir toplam paketin karşılanması gerekecek. İngiliz Times gazetesi de daha önce Gabriel ile ailesinin yedi haneli bir yıllık maaşın yanı sıra yüklü bir imza parası talep ettiğini yazmıştı.

Münih ekibinin yanı sıra Real ve Barca'nın da bulunduğu tabloda Paris Saint-Germain'in de süper yeteneğin durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Borussia Dortmund ile RB Leipzig'in ise yarıştan çıktığı belirtildi.

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Gabriel için Avrupa'ya bir transfer, Brexit kuralları nedeniyle aslında ancak 18 yaşında mümkün. Şu anda İngiltere'de sadece bursiyer sözleşmesi imzalayabiliyor, profesyonel sözleşmeye ise ancak 17 yaşından itibaren imza atabiliyor. Ancak ebeveynlerinin kökeni ona bir çıkış yolu sunabilir: Sky kaynaklı bilgilere göre Gabriel, Kıbrıs pasaportu için başvuruda bulunmak istiyor. Bu sayede transfer ocak ayında zaten mümkün olabilir.

Gabriel son olarak, Manchester United'dan kulüpteki kaydının kaldırılmasını istediği gerekçesiyle manşetlere çıkmıştı. Telegraph'ın haberine göre bu gelişme United'da "şok" etkisi yarattı ve "neredeyse emsalsiz" olarak değerlendirildi.

Gabriel, 11 yaşından bu yana United forması giyiyor ve geçen sezon U18 düzeyinde oynadığı 23 maçta 23 gol attı. Bu performansıyla U18 Premier League'in en iyi oyuncusu seçildi. Ağustos ayında ise profesyonel debutunu yaptı ve kulüp tarihindeki A takımda forma giyen en genç United oyuncusu oldu.