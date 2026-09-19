İngiliz ve İspanyol medyasının ortak haberine göre 15 yaşındaki oyuncu, olası yeni yuvası hakkında fikir edinmek için ailesiyle birlikte Barselona’da bulunuyor.

Sky Sports ise bir adım daha ileri gidiyor. Haberde, Barca ile görüşmelerin ileri aşamada olduğu belirtilirken bunun ezeli rakip Real Madrid için de geçerli olduğu ifade edildi. Son dönemde Bayern Münih ve PSG’nin de Gabriel’e büyük ilgi duyduğu öne sürülmüştü, ancak İspanyol devlerinin önde olduğu düşünülüyor.

Bild gazetesine göre Bayern, şubat ayından bu yana genç oyuncu ve çevresiyle temas halinde. Bu süreçte Spor Yönetim Kurulu Üyesi Max Eberl’in yardımcısı Bastian Wernscheid’in merkezi bir rol oynadığı belirtiliyor. Kişisel bir görüşmenin de daha önce gerçekleştiği aktarıldı. Sportif direktör Christoph Freund ise konuyla ilgili soruya temkinli yaklaştı. "Başka kulüplerle sözleşmesi bulunan oyuncular hakkında konuşmam. Oyuncuyu tanıyoruz, çünkü çok ama çok yetenekli, olağanüstü bir yetenek. Ancak bunun dışında bir şey söyleyemem" diyen Freund, cuma günü yaptığı açıklamada oyuncu tarafıyla şu anda bir temas bulunduğunu da yalanladı.

Gabriel için verilen mücadeledeki büyük rekabetin yanı sıra, uluslararası transfer kuralları da olası bir transferin önünde engel oluşturuyor. İngiliz olması nedeniyle çok yetenekli hücum oyuncusu, kural olarak ancak 18. yaş gününden itibaren bir Avrupa kulübüne transfer olup burada profesyonel olarak oynayabilir; bu durum Real ya da Barca için de sorun teşkil eder. Ancak bir çıkış yolu var. Babası İrlanda’dan olduğu ve annesinin Kıbrıs kökleri bulunduğu için genç oyuncu bir AB pasaportu alabilir.

Manchester United, JJ Gabriel’i neden elinde tutmuyor?

Ancak Gabriel’in Manchester’daki geleceği artık kalmamış gibi görünüyor. Telegraph’ın kısa süre önce bildirdiğine göre oyuncunun Red Devils’tan mutlaka ayrılmak istediği ve hatta kulüpteki kaydının iptal edilmesini talep ettiği belirtildi. Haberde, bu gelişmenin United cephesinde "şok" etkisi yarattığı ve "neredeyse emsalsiz" olduğu ifade edildi.

Gabriel, süper yetenek olarak ününü ise daha genç yaşlarda kazanmış durumda. 11 yaşından bu yana Manchester United’da forma giyen oyuncu, geçen sezon U18 takımında çıktığı 23 maçta 23 gol attı. Bu nedenle de U18 Premier League’de sezonun en iyi oyuncusu seçildi. Ağustos ayında ayrıca profesyonel ilk maçına çıktı ve kulüp tarihinin A takımda forma giyen en genç United oyuncusu oldu.

Gabriel son olarak sahada bir kez daha adından söz ettirdi: UEFA Gençlik Ligi’ndeki ilk maçında Sabah’a karşı iç sahada alınan 5-0’lık galibiyette üç gol attı. Ardından Telegraph’a göre sosyal medya hesaplarından Manchester United ile ilgili tüm paylaşımları kaldırdı.