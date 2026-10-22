Yedek kulübesinden oyuna giren Tolu Arokodare ve Abdellah Ouazane'nin son dakikalarda attığı goller, Ajax'a Atalanta karşısında UEFA Konferans Ligi'nde 2-0'lık dramatik bir galibiyet getirdi. Ajax, İtalyan takımlarına karşı sekiz maçlık galibiyet hasretine son verirken Michel'in ekibi bu sezonki ilk puanlarını aldı.

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Yedeklerin son dakikalardaki golleri Ajax'a Konferans Ligi'ndeki ilk puanlarını getirdi

Ajax, Johan Cruijff Arena'da Atalanta'yı zorlu bir maçın ardından 2-0 yenerek UEFA Konferans Ligi lig aşamasındaki ilk üç puanını aldı. Michel'in takımı maçın büyük bölümünde kontrolü elinde tutsa da gol bulmakta zorlandı. Lucas Rosa direğe takılırken Jorthy Mokio'nun golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Hollanda devi, üstünlüğünü ancak 87. dakikada skora yansıttı. Oyuna sonradan giren Tolu Arokodare, Youri Baas'ın uzun topunu kontrol edip Marco Carnesecchi'yi sakin bir vuruşla mağlup etti.

Oyuna sonradan giren 17 yaşındaki Abdellah Ouazane ise uzatma dakikalarında attığı müthiş bireysel golle sonucu belirledi.

Arokodare ve Ouazane, oyuna sonradan girip sonucu değiştirmelerini değerlendirdi

Açılış golünün ardından konuşan Arokodare, takımın son dönemdeki olumsuz sonuçlara verdiği tepkiyi övdü. Arokodare, “Son birkaç haftadır istediğimiz gibi oynamadık; maçlarda berabere kaldık, hatta yenildik. Bu maç da dâhil son iki maçta ise oynamak istediğimiz şekilde oynadık. Harika oyunculara sahip üst düzey bir takımız ve yeteneğimizi göstermek istiyoruz” dedi.

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Golcü Ouazane, bireysel çabasıyla attığı golden duyduğu mutluluğu dile getirirken kariyer hedeflerine ilişkin ölçülü konuştu. “Topu her aldığımda ileri gitmek istiyorum; topu geriye pas vermek pek ilgimi çekmiyor.” Ouazane, Ziggo'ya yaptığı açıklamada böyle konuştu.

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Ouazane, “Sadece her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. 17 yaşında iz bırakan ama 25 yaşına geldiklerinde artık adlarını duymadığınız pek çok oyuncu var. Bunun benim başıma gelmesini istemiyorum” diye ekledi.

Leonardo olumlu bakışını korurken Sarri son bölümdeki çözülmeye yakındı

İlk 11'de forma giyen forvet Marcos Leonardo, gol fırsatlarını değerlendirememesine rağmen galibiyetin getirdiği rahatlığı dile getirdi. “Bu akşam takımımızda iyi bir enerji vardı.” Leonardo, Ziggo'ya yaptığı açıklamada böyle konuştu. “Ben bir santrforum ve gol atmam gerektiğini biliyorum ama ne yazık ki şu anda bunu başaramıyorum... Gollerin yeniden geleceğini biliyorum.”

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Atalanta cephesinde ise teknik direktör Maurizio Sarri, uzun süre direndikten sonra ikinci yarıda yapılan savunma hatalarından yakındı. Sarri, “İkinci yarıda ilk yarıdakinden daha fazla hata yaptık” dedi.

Sarri, “Hatalar antrenmanlarla giderilebilir... Şu anda, Avrupa'daki zorlu bir maçta gerçekten sağlam bir performans sergilemiş olmamıza tutunmalıyım” diye ekledi.

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Ajax, İtalyan takımlarına karşı galibiyet hasretini bitirdi; gözler gelecek maçlarda

Bu galibiyet, Ajax'ın İtalyan kulüplerine karşı Nisan 2019'dan bu yana süren sekiz maçlık galibiyet hasretine son verirken taraftarlarına da uzun zamandır bekledikleri iç saha galibiyetini yaşattı. Arokodare, “Mutluyuz ve taraftarların keyif almasına sevindik. Üç ya da dört maçtır evimizde kazanamamıştık, bu yüzden onlara bu galibiyeti verebilmek harikaydı” dedi.

İki kulüp de artık iki hafta sonra oynanacak Konferans Ligi'nin üçüncü hafta maçlarına odaklanacak.

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Ajax, 5 Kasım'da Midtjylland ile karşılaşmak üzere Danimarka'ya gidecek. Atalanta ise Kazakistan ekibi Kairat Almaty'yi Bergamo'da ağırlayacak.