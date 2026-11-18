Manchester City, Hacken karşısında aldığı zorlu 2-0'lık galibiyetle Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına doğru önemli bir adım attı. Göteborg'daki dondurucu gecede Andree Jeglertz'in ekibi, kilidi açmak ve üç puanı almak için yedek kulübesinden gelen yıldızlarına ihtiyaç duydu. Bu sonuçla Kadınlar Süper Ligi ekibi, lig aşamasında bir maç kala puan tablosunda üçüncü sıraya yükseldi.

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Yedek kulübesinden gelenler fark yarattı

Manchester City, karla kaplı suni çimde gol bulmakta zorlandığı ilk yarının ardından Lauren Hemp ve Khadija Shaw'ı devre arasında oyuna alarak maçın seyrini değiştirdi. City'nin ligdeki başarısında önemli rol oynayan ikili, konuk ekibe İsveç'teki ilk 45 dakikada eksik kalan bitiriciliği kazandırdı.

Aranan gol, ikinci yarının başlamasından on dakika sonra biraz da şansın yardımıyla geldi. Emma Ostlund'un uzaklaştırmaya çalıştığı top, doğru yerde bulunan İngiltere millî oyuncusu Hemp'e çarparak ağların alt köşesine gitti.

City, son bölümde sıkıntı yaşamamak için farkı artırma arayışıyla baskısını sürdürdü. Kısa süre sonra Mary Fowler topu ağlara gönderip farkı ikiye çıkardığını düşündü ancak Yui Hasegawa'nın ev sahibi ekibin kalecisi Jennifer Falk'ın önünde ofsayt pozisyonunda olduğuna hükmedilmesiyle gol geçersiz sayıldı.

Shaw, Göteborg'da üç puanı garantiledi

City hücumunun çoğu zaman merkezinde yer alan Shaw, 77. dakikada dünya çapındaki kalitesini göstererek maçın sonucunu belirledi. Hemp'in uzak mesafeden gönderdiği iyi ayarlanmış pasa hareketlenen Jamaikalı forvet, savunma oyuncusunun müdahalesine rağmen ayakta kalıp sakin bir vuruşla topu Falk'ın yanından ağlara gönderdi.

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Uzatma dakikalarında Aivi Luik'in Shaw'a yaptığı faul nedeniyle kazanılan penaltı, City'ye farkı 3-0'a çıkarma fırsatı verdi. Ancak Fowler'ın penaltı vuruşunu kaleci kurtardı.

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City üçüncü sıraya yükseldi, sırada Austria Vienna var

Galibiyetle puanını dokuza çıkaran City, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda üçüncü sıraya yükseldi. Birer maç eksiği bulunan Bayern Münih, Arsenal ve Chelsea'nin ise bir puan önünde yer aldı.

City'nin lig aşamasında yalnızca bir maçı kaldı. Takım, 16 Aralık'ta son sıradaki Austria Vienna'yı ağırlayacak.

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City'nin kadro derinliği belirleyici oldu

Chelsea'ye karşı alınan ve rakibinin Kadınlar Süper Ligi'nde kendisini geçerek liderliğe yükseldiği 1-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Jeglertz, kilit oyuncularını dinlendirmek için beş değişiklik yaptı. Ancak Liverpool'da daha önce kiralık olarak forma giyen Jennifer Falk'ın etkileyici ilk yarı performansı City'nin gol bulmasını engelledi. Falk, Aoba Fujino'ya iki kez geçit vermedi, Grace Clinton'ın kafa vuruşunu çabuk bir reaksiyonla kurtardı ve Rebecca Knaak'ın sert şutunu çelerek devreye golsüz eşitlikle girilmesini sağladı.

Hacken, önceki Şampiyonlar Ligi maçında Londra'da Chelsea'yi 0-0'lık beraberlikte tutmayı başarmıştı. Ancak bu kez Manchester City'nin kadro derinliği belirleyici oldu ve oyuna sonradan giren oyuncuları önemli katkı sağladı. Jeglertz'in ekibi, lig aşamasındaki son maçında Austria Vienna'yı yenerek ilk dörtte yer almayı hedefleyecek. Bu sonuç, play-off turunu geçmeden doğrudan çeyrek finale yükselmesini sağlayacak.