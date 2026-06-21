Süper yedek… Ondaf, Dünya Kupası’nda Afrika efsanesinin rekoruna ulaştı

Deniz Undav, 36 yıldır kırılamayan tarihi bir rekoru egale ederek, 2026 Dünya Kupası’nda Almanya Milli Takımı’nın en önemli kozlarından biri olarak parlamaya devam etti.

Stuttgart'ın yıldızı, Cumartesi günü teknik direktör Julian Nagelsmann'ın takımını kurtardı; Jamal Musiala'nın yerine oyuna girdikten 8 dakika sonra beraberlik golünü attı, ardından 94. dakikada Alman takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Squadka platformunun yayınladığı istatistiklere göre, Ondav bu Dünya Kupası'nda yedek olarak attığı gol sayısını 5'e çıkardı ve 1990 Dünya Kupası'nda aynı rekoru kıran Kamerunlu efsane Roger Milla ile eşitlendi.

Ondav ve Mila ikilisi, Almanya'nın şampiyon olduğu 2014 Dünya Kupası'nda yedek olarak 4 gol katkısı kaydeden Alman Andre Schürrle'yi geride bıraktı.

Öte yandan, Opta, “Ondava, 2002’deki Miroslav Klose’den bu yana Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçında gol atan ilk oyuncu oldu” dedi.

Bu zorlu galibiyetle Alman milli takımı, açılış maçında Curaçao'yu 7-1'lik skorla ezici bir şekilde mağlup ettikten sonra, 6 puanla 5. grubun zirvesinde yer alarak son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Bu maçta Ondav, bir gol atıp iki asist yaparak 3 katkı sağladı.

Almanya milli takımı, grup aşamasını önümüzdeki Perşembe günü Ekvador ile oynayacağı maçla tamamlayacak.