Süper Lig'i üçüncü bitiren Fenerbahçe, hangi Avrupa kupasına katılacak?

Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın kazanmasıyla, ligi üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olmaya hak kazandı.

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi son haftaya taşınırken Avrupa kupalarına katılacak takımlar da belli oldu.

Sezonu şampiyonlukla noktalayan Beşiktaş doğrudan Şampiyonlar Ligi vizesi alırken, Galatasaray ise son hafta elde ettiği galibiyetle şampiyon olamasa da Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkı elde etti.

Kayserispor deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe ise sezonu üçüncü sırada tamamladı. Emre Belözoğlu'nun takımının önümüzdeki sezon hangi Avrupa kupasında yer alacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Beşiktaş'ın kazanması Fenerbahçe'ye yaradı

Fenerbahçe, eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor ile Beşiktaş arasında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan final karşılaşmasını siyah - beyazlılar kazandı.

Böylece, Süper Ligi üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynamaya hak kazandı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 19-26 Ağustos'ta oynanacak.

Antalyaspor kazansaydı ne olacaktı?

Türkiye Kupası'nı Antalyaspor kazansaydı, kırmızı - beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacaktı.

Fenerbahçe ise, UEFA'nın üç numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Konferans Ligi'ne katılacaktı..