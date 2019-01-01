Süper Lig

Süper Lig'de seyirci ortalamaları (2019-2020)

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Süper Lig'de 2019-20 sezonunda şu ana kadar oluşan seyirci ortalamaları burada...
Süper Lig'de bu sezon en fazla seyirci ortalamasına sahip takım hangisi?

Passolig verilerine göre 2019-20 sezonunda şu ana kadar oluşan seyirci ortalamaları şöyle:

TAKIM

SEYİRCİ ORTALAMASI
Galatasaray 38.731
Fenerbahçe 38.589
Trabzonspor 29.869
Beşiktaş 28.394
Konyaspor 17.906
Kayserispor 12.655
Antalyaspor 10.339
Yeni Malatyaspor 10.274
Denizlispor 9.785
Sivasspor 9.754
Ankaragücü 9.308
Gaziantep FK 8.513
Göztepe 7.885
Rizespor 6.337
Alanyaspor 5.529
Gençlerbirliği 4.312
Başakşehir 3.392
Kasımpaşa 3.084

*Seyirci ortalamaları verileri son olarak 5 Aralık 2019 tarihinde güncellenmiştir...

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