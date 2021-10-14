Süper Lig'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
Süper Lig'in 9. Haftası (15 Ekim - 18 Ekim)
- Alanyaspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Fraport TAV Antalyaspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Altay'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Medipol Başakşehir'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Giresunspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Beşiktaş'ta sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Adana Demirspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Fatih Karagümrük'te sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Fenerbahçe'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Galatasaray'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Gaziantep FK'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Göztepe'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Atakaş Hatayspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Kasımpaşa'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Kayserispor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- İttifak Holding Konyaspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Çaykur Rizespor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Demir Grup Sivasspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Trabzonspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
- Yeni Malatyaspor'da sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular
AYTEMİZ ALANYASPOR
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Hasan Can Yalçıntekin
Fırat Çakıroğlu
|
Lisansı yok
Lisansı yok
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Ataberk Dadakdeniz
|
Lisansı yok
ALTAY
|CEZALI
|SARI KART SINIRINDA
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Gencer Cansev
Ziya Alkurt
Jasmin Scuk
Sefa Özdemir
|
Lisansı yok
Lisansı yok
Lisansı yok
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|CEZALI
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|SAKAT & KADRO DIŞI
GZT GİRESUNSPOR
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Tolgahan Acar
|
Lisansı yok
BEŞİKTAŞ
|CEZALI
|SARI KART SINIRINDA
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Jeremain Lens
Adem Ljajic
Muhayer Oktay
Ajdin Hasic
Georges Kevin N'Koudou
Miralem Pjanic
Mehmet Topal
Kenan Karaman
Fabrice Nsakala
|
Kadro dışı
Lisansı yok
Lisansı yok
Sakat
Sakat
Sakat
Sakat
Sakat
Sakat
ADANA DEMİRSPOR
|CEZALI
|SARI KART SINIRINDA
|
Jonas Svensson
|SAKAT & KADRO DIŞI
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Alparslan Erdem
Rayyan Baniya
|
Antrenman eksiği
Sakat
FENERBAHÇE
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
İrfan Can Kahveci
Serdar Aziz
|
Sakat
Sakat
GALATASARAY
|CEZALI
|
Marcao
Berkan Kutlu
|
1 maç (Konyaspor)
Kırmızı kart cezalısı
|SARI KART SINIRINDA
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Omar Elabdellaoui
Sacha Boey
Arda Turan
|
Sakat
Sakat
Sakat
GAZİANTEP FK
|CEZALI
|SARI KART SINIRINDA
|
Hamza Mendyl
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Amedej Vetrih
|
Lisansı yok
GÖZTEPE
|CEZALI
|
Dino Arslanagic
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Metin Yıldırım
Marko Mihojevic
|
Lisansı yok
Sakat
ATAKAŞ HATAYSPOR
|-
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|
Onur Ergün
Mehdi Boudjemaa
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Mehdi Boudjemaa
|
Sakat
KASIMPAŞA
|CEZALI
|
Loret Sadiku
|SARI KART SINIRINDA
|SAKAT & KADRO DIŞI
YUKATEL KAYSERİSPOR
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Ali Karimi
|
Lisansı yok
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|SAKAT & KADRO DIŞI
ÇAYKUR RİZESPOR
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Ronaldo Mendes
|
Sakat
TRABZONSPOR
|CEZALI
|SARI KART SINIRINDA
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Marek Hamsik
Fode Koita
Abdulkadir Parmak
İsmail Köybaşı
Serkan Asan
Dorukhan Toköz
|
Sakat
Sakat
Sakat
Sakat
Sakat
Sakat
DEMİR GRUP SİVASSPOR
|CEZALI
|SARI KART SINIRINDA
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Aaron Appindangoye
|
Sakat (30 Maç)
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|CEZALI
|
-
|
-
|SARI KART SINIRINDA
|SAKAT & KADRO DIŞI
|
Nuri Fatih Aydın
|
Lisansı yok