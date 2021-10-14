Süper Lig

Süper Lig'de sakat cezalı listesi ve ceza sınırında bulunan futbolcular

Goal
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Getty Images
Süper Lig'de 20 takımın sakat cezalı ve sarı kart sınırında tüm futbolcular bu listede! İşte sakat-cezalı futbolcular ve ceza sınırında bulunanlar...

Süper Lig'in 9. Haftası (15 Ekim - 18 Ekim)

AYTEMİZ ALANYASPOR

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA
SAKAT & KADRO DIŞI

Hasan Can Yalçıntekin

Fırat Çakıroğlu

Lisansı yok

Lisansı yok

FRAPORT TAV ANTALYASPOR

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA
SAKAT & KADRO DIŞI

Ataberk Dadakdeniz

Lisansı yok

ALTAY

CEZALI
SARI KART SINIRINDA
SAKAT & KADRO DIŞI

Gencer Cansev

Ziya Alkurt

Jasmin Scuk

Sefa Özdemir
 




 Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

Lisansı yok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

CEZALI

-
SARI KART SINIRINDA
SAKAT & KADRO DIŞI

GZT GİRESUNSPOR

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA
SAKAT & KADRO DIŞI

Tolgahan Acar

Lisansı yok

BEŞİKTAŞ

CEZALI
SARI KART SINIRINDA
SAKAT & KADRO DIŞI

Jeremain Lens

Adem Ljajic

Muhayer Oktay

Ajdin Hasic

Georges Kevin N'Koudou

Miralem Pjanic

Mehmet Topal

Kenan Karaman

Fabrice Nsakala

Kadro dışı

Lisansı yok

Lisansı yok

Sakat

Sakat

Sakat

Sakat

Sakat

Sakat

ADANA DEMİRSPOR

CEZALI
SARI KART SINIRINDA

Jonas Svensson
SAKAT & KADRO DIŞI

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA
SAKAT & KADRO DIŞI

Alparslan Erdem

Rayyan Baniya

Antrenman eksiği

Sakat

FENERBAHÇE

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA
SAKAT & KADRO DIŞI

İrfan Can Kahveci

Serdar Aziz

Sakat

Sakat

GALATASARAY

CEZALI

Marcao

Berkan Kutlu

1 maç (Konyaspor)

Kırmızı kart cezalısı
SARI KART SINIRINDA
SAKAT & KADRO DIŞI

Omar Elabdellaoui

Sacha Boey

Arda Turan

Sakat

Sakat

Sakat

GAZİANTEP FK

CEZALI
SARI KART SINIRINDA

Hamza Mendyl
SAKAT & KADRO DIŞI

Amedej Vetrih

Lisansı yok

 

GÖZTEPE

CEZALI

Dino Arslanagic

-
SARI KART SINIRINDA
SAKAT & KADRO DIŞI

Metin Yıldırım

Marko Mihojevic

Lisansı yok

Sakat

ATAKAŞ HATAYSPOR

-

-

-
SARI KART SINIRINDA

Onur Ergün

Mehdi Boudjemaa
SAKAT & KADRO DIŞI

Mehdi Boudjemaa

Sakat

KASIMPAŞA

CEZALI

Loret Sadiku
SARI KART SINIRINDA
SAKAT & KADRO DIŞI

YUKATEL KAYSERİSPOR

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA
SAKAT & KADRO DIŞI

Ali Karimi

Lisansı yok

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA
SAKAT & KADRO DIŞI

ÇAYKUR RİZESPOR

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA
SAKAT & KADRO DIŞI

Ronaldo Mendes

Sakat

TRABZONSPOR

CEZALI
SARI KART SINIRINDA
SAKAT & KADRO DIŞI

Marek Hamsik

Fode Koita

Abdulkadir Parmak

İsmail Köybaşı

Serkan Asan

Dorukhan Toköz

Sakat

Sakat

Sakat

Sakat

Sakat

Sakat

DEMİR GRUP SİVASSPOR

CEZALI
SARI KART SINIRINDA
SAKAT & KADRO DIŞI

Aaron Appindangoye

Sakat (30 Maç)

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

CEZALI

-

-
SARI KART SINIRINDA
SAKAT & KADRO DIŞI

Nuri Fatih Aydın

Lisansı yok