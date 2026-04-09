Türk Süper Ligi, özellikle son yıllarda kadrosunda yer alan çok sayıda büyük yıldız sayesinde dünya çapında ses getirmiş ve futbolseverleri heyecanlandırmıştır.

Türk futbolunun en üst ligindeki tüm maçları canlı olarak nereden izleyebileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz!

Süper Lig, yayınlarla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: Maçları televizyonda ve canlı yayında kim yayınlıyor?

Türkiye Süper Ligi, Almanya'da ücretsiz TV kanallarında canlı olarak yayınlanmamaktadır. Çok sayıda uluslararası lig ve turnuvayı yayınlayan DAZN, Sky veya SportDigital gibi tanınmış yayıncılar da Süper Lig'in yayın haklarına sahip değildir. Bu haklar münhasıran beIN Sports'a aittir.

Yine de, Digiturk Euro yayın hizmeti üzerinden Süper Lig Almanya'da da canlı olarak izlenebilir, çünkü maçlar burada beIN Sports üzerinden yayınlanmaktadır. Digiturk, Türkiye'nin en büyük ücretli TV sağlayıcısıdır ve bu ülkede Türk Süper Ligi'ni canlı olarak izlemenin tek yasal yoludur. Ayrıca, Digiturk'ün sunduğu hizmetler arasında başka Türk TV kanalları da bulunmaktadır. Taraftarların, spor paketi dahil Digiturk Euro aboneliğine sahip olmaları gerekmektedir. Abonelik ücreti bir yıl için 99,90 Euro'dur.

