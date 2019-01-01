Süper Lig

Süper Lig'de seyirci ortalamaları (2019-2020)

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Süper Lig'de 2019-20 sezonunda şu ana kadar oluşan seyirci ortalamaları burada...
Süper Lig'de bu sezon en fazla seyirci ortalamasına sahip takım hangisi?

Passolig verilerine göre 2019-20 sezonunda şu ana kadar oluşan seyirci ortalamaları şöyle:

TAKIM

SEYİRCİ ORTALAMASI
Fenerbahçe 38.087
Galatasaray 37.252
Trabzonspor 29.869
Beşiktaş 28.394
Konyaspor 16.925
Kayserispor 11.490
Antalyaspor 11.012
Yeni Malatyaspor 10.105
Denizlispor 9.806
Sivasspor 9.754
Ankaragücü 9.241
Gaziantep FK 8.513
Göztepe 7.885
Rizespor 6.337
Alanyaspor 5.529
Gençlerbirliği 4.312
Başakşehir 3.392
Kasımpaşa 3.404

*Seyirci ortalamaları verileri son olarak 12 Aralık 2019 tarihinde güncellenmiştir...

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