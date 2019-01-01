Süper Lig'de seyirci ortalamaları (2019-2020)
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Goal
Süper Lig'de bu sezon en fazla seyirci ortalamasına sahip takım hangisi?
Passolig verilerine göre 2019-20 sezonunda şu ana kadar oluşan seyirci ortalamaları şöyle:
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TAKIM
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SEYİRCİ ORTALAMASI
|Fenerbahçe
|38.087
|Galatasaray
|37.252
|Trabzonspor
|29.869
|Beşiktaş
|28.394
|Konyaspor
|16.925
|Kayserispor
|11.490
|Antalyaspor
|11.012
|Yeni Malatyaspor
|10.105
|Denizlispor
|9.806
|Sivasspor
|9.754
|Ankaragücü
|9.241
|Gaziantep FK
|8.513
|Göztepe
|7.885
|Rizespor
|6.337
|Alanyaspor
|5.529
|Gençlerbirliği
|4.312
|Başakşehir
|3.392
|Kasımpaşa
|3.404
*Seyirci ortalamaları verileri son olarak 12 Aralık 2019 tarihinde güncellenmiştir...