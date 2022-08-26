Türkiye, şu anda puan bazında 20. sırada yer alırken önünde Danimarka ve Hırvatistan gibi ülkeler yer alıyor.

Türk futbolunun son yıllarda Avrupa arenasındaki başarısızlığıyla birlikte kulüplerimiz artık daha fazla ön eleme oynamak zorunda kalacak.

27 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilemeyen Süper Lig, gelecek sezon da bu riskle karşı karşıya.

Bu sezon ligi ikinci bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan başlarken Dİnamo Kiev'e elenmişti. Şampiyon Trabzonspor ise Play-Off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a elenmişti.

Peki, Süper Lig şampiyonu, 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde kaç ön eleme oynayacak? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Kaç ön eleme oynanacak?

UEFA Ülkeler Sıralaması'nda 17. sıradan geriye düştüğümüz takdirde Avrupa'ya 5 yerine 4 takım göndereceğiz. Bu, Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyeceğimiz ve Şampiyonlar Ligi'nde tek takımla mücadele edeceğimiz anlamına geliyor.

Aynı zamanda Süper Lig şampiyonu, sezonu erken açmak zorunda kalacak ve Şampiyonlar Ligi macerasına 1. Ön Eleme turundan başlayacak. Böylelikle Süper Lig şampiyonu ancak 4 takımı birden eleyerek Devler Ligi'nde boy gösterebilecek.

Öte yandan sezonu ikinci sırada bitiren ekibimiz geçen senelerde olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'ne değil, UEFA Konferans Ligi'ne gidecek.

Türkiye'nin sıralaması

Türkiye, bu sezon Avrupa'da dört takımla mücadele edecek. Sivasspor ve Başkaşehir UEFA Konferans Ligi'nde yer alırken Fenerbahçe ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Türkiye, şu anda puan bazında 20. sırada yer alırken önünde Danimarka ve Hırvatistan gibi ülkeler yer alıyor.