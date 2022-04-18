Süper Lig'de kümede kalma savaşındaki takımların son durumları ne? 2021-22 sezonunda hangi takımlar ligden düştü, hangileri düşebilir? Toplam kaç takım düşecek?
Türkiye'nin en üst liginde kalarak yarışa devam etmek isteyen ekipler için son düzlüğe girildi ve kritik haftalar başladı.
İki İzmir ekibi Altay ile Göztepe aralarındaki 3 puanlık farkla lige tutunmaya çalışırken 30 puandaki Rizespor onlarla aynı mücadeleyi veriyor. 20 puandaki Yeni Malatyaspor'un lige veda etmesi beklenirken 33. haftada Beşiktaş karşısında 1 puan çıkaran Giresunspor derin bir nefes aldı.
Süper Lig'in alt sıralarında keskin ancak her sürprize açık bir yarış var. Peki bu sezon ligden toplam kaç takım düşecek ve hangi ekipler Süper Lig'e veda edebilir? GOAL Türkiye ile göz atalım.
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Süper Lig'den kaç takım düşecek?
TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen karara göre, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de son 4 sırada yer alan takımlar, TFF 1. Lig'e düşecekler.
TFF 1. Lig'de ise Süper Lig'e 3 takım yükselecek. Böylece 2022-23 sezonunda Türkiye'nin en üst liginde 19 takım mücadele edecek.
Süper Lig'de alt sıralarda puan yarışı nasıl?
2021-22 sezonunu 17, 18, 19 ve 20. sırada tamamlayan ekipler, Süper Lig'e veda edecekler. 16. sıradaki Giresunspor ile arasında 20 puan fark bulunan Yeni Malatyaspor'a 1. Lig yolu görünüyor.
Takım
Oynanan Maç
Galibiyet
Beraberlik
Mağlubiyet
Averaj
Puan
15 - Gaziantepspor
33
11
8
14
-6
41
16 - Giresunspor
33
11
7
15
-4
40
17 - Altay
33
8
6
19
-15
30
18 - Rizespor
33
8
6
19
-26
30
19 - Göztepe
33
7
6
20
-20
27
20 - Yeni Malatyaspor
33
5
5
22
-30
20
Hangi takımlar küme düşebilir?
Bu sezon Süper Lig'e Yeni Malatyaspor'un veda etmesi kesinleşti ve Malatya temsilcisine 1. Lig yolu görünüyor. Ayrıca rakipleriyle arasındaki puan farkı artan İzmir ekibi Göztepe'nin de lige tutunmak için mucizelere ihtiyacı var.
16. sıradaki Giresunspor ile aralarında 10 puan fark bulunan Altay ile Rizespor, Hakan Keleş'in öğrencilerinin puan kaybetmesini gözleyecekler.
Kalan 5 maçta haneye yazılacak 15 puan daha ekipleri bekliyor. Peki Göztepe, Altay, Rizespor ve Giresunspor'un kalan fikstürü nasıl?
Kalan fikstür nasıl?
16. sıradaki Giresunspor'un kalan fikstürü şu şekilde:
23.04.22 Karagümrük-Giresunspor
29.04.22 Giresunspor - Adana Demir
08.05.22 Altay-Giresunspor
15.05.22 Giresunspor-Başakşehir
22.05.22 Hatayspor-Giresunspor
17. sıradaki Altay'ın kalan fikstürü şu şekilde:
24.04.22 Altay-Galatasaray
30.04.22 Hatayspor-Altay
08.05.22 Altay-Giresunspor
15.05.22 Trabzonspor-Altay
22.05.22 Altay-Kasımpaşa
18. sıradaki Rizespor'un kalan fikstürü şu şekilde:
22.04.22 Ç. Rizespor - Fenerbahçe
1.05.22 Göztepe - Ç. Rizespor
08.05.22 Yeni Malatya - Ç. Rizespor
15.05.22 Ç. Rizespor - Sivasspor
22.05.22 Gaziantep FK - Ç. Rizespor
19. sıradaki Göztepe'nin kalan fikstürü şu şekilde:
23.04.22 Gaziantep FK - Göztepe
1.05.22 Göztepe - Ç. Rizespor
08.05.22 Karagümrük-Göztepe
15.05.22 Göztepe-Beşiktaş
22.05.22 Adana Demir - Göztepe