Türkiye'nin en üst liginde kalarak yarışa devam etmek isteyen ekipler için son düzlüğe girildi ve kritik haftalar başladı.

İki İzmir ekibi Altay ile Göztepe aralarındaki 3 puanlık farkla lige tutunmaya çalışırken 30 puandaki Rizespor onlarla aynı mücadeleyi veriyor. 20 puandaki Yeni Malatyaspor'un lige veda etmesi beklenirken 33. haftada Beşiktaş karşısında 1 puan çıkaran Giresunspor derin bir nefes aldı.

Süper Lig'in alt sıralarında keskin ancak her sürprize açık bir yarış var. Peki bu sezon ligden toplam kaç takım düşecek ve hangi ekipler Süper Lig'e veda edebilir? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Süper Lig'den kaç takım düşecek?

TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen karara göre, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de son 4 sırada yer alan takımlar, TFF 1. Lig'e düşecekler.

TFF 1. Lig'de ise Süper Lig'e 3 takım yükselecek. Böylece 2022-23 sezonunda Türkiye'nin en üst liginde 19 takım mücadele edecek.

Süper Lig'de alt sıralarda puan yarışı nasıl?

2021-22 sezonunu 17, 18, 19 ve 20. sırada tamamlayan ekipler, Süper Lig'e veda edecekler. 16. sıradaki Giresunspor ile arasında 20 puan fark bulunan Yeni Malatyaspor'a 1. Lig yolu görünüyor.

Takım Oynanan Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Averaj Puan 15 - Gaziantepspor 33 11 8 14 -6 41 16 - Giresunspor 33 11 7 15 -4 40 17 - Altay 33 8 6 19 -15 30 18 - Rizespor 33 8 6 19 -26 30 19 - Göztepe 33 7 6 20 -20 27 20 - Yeni Malatyaspor 33 5 5 22 -30 20

Hangi takımlar küme düşebilir?

Bu sezon Süper Lig'e Yeni Malatyaspor'un veda etmesi kesinleşti ve Malatya temsilcisine 1. Lig yolu görünüyor. Ayrıca rakipleriyle arasındaki puan farkı artan İzmir ekibi Göztepe'nin de lige tutunmak için mucizelere ihtiyacı var.

16. sıradaki Giresunspor ile aralarında 10 puan fark bulunan Altay ile Rizespor, Hakan Keleş'in öğrencilerinin puan kaybetmesini gözleyecekler.

Kalan 5 maçta haneye yazılacak 15 puan daha ekipleri bekliyor. Peki Göztepe, Altay, Rizespor ve Giresunspor'un kalan fikstürü nasıl?

Kalan fikstür nasıl?

16. sıradaki Giresunspor'un kalan fikstürü şu şekilde:

23.04.22 Karagümrük-Giresunspor

29.04.22 Giresunspor - Adana Demir

08.05.22 Altay-Giresunspor

15.05.22 Giresunspor-Başakşehir

22.05.22 Hatayspor-Giresunspor

17. sıradaki Altay'ın kalan fikstürü şu şekilde:

24.04.22 Altay-Galatasaray

30.04.22 Hatayspor-Altay

08.05.22 Altay-Giresunspor

15.05.22 Trabzonspor-Altay

22.05.22 Altay-Kasımpaşa

18. sıradaki Rizespor'un kalan fikstürü şu şekilde:

22.04.22 Ç. Rizespor - Fenerbahçe

1.05.22 Göztepe - Ç. Rizespor

08.05.22 Yeni Malatya - Ç. Rizespor

15.05.22 Ç. Rizespor - Sivasspor

22.05.22 Gaziantep FK - Ç. Rizespor

19. sıradaki Göztepe'nin kalan fikstürü şu şekilde:

23.04.22 Gaziantep FK - Göztepe

1.05.22 Göztepe - Ç. Rizespor

08.05.22 Karagümrük-Göztepe

15.05.22 Göztepe-Beşiktaş

22.05.22 Adana Demir - Göztepe