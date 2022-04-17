Süper Lig'de ikincilik yarışı: Fenerbahçe mi, Konyaspor mu? Hangi takım daha zorlu bir fikstüre sahip?

İdil Erin Tetik
AA

Aralarında yalnızca bir puan fark olan iki ekip, 2021-22 sezonunda ikincilik için mücadele veriyor. Ancak Konyaspor'un fikstürü daha zorlu görünüyor.

Süper Lig'de lider Trabzonspor yanına hiçbir rakibini yaklaştırmazken Fenerbahçe'nin yakaladığı kazanma alışkanlığı ile Konyaspor'un istikrarlı mücadelesi lige yeni bir heyecan kazandırdı.

Fenerbahçe ve Konyaspor, 33. haftanın sonuna gelirken aralarında bir puan fark ile ikincilik yarışını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan takım olurken Konyaspor son 6 maçından 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Peki ikincilik için en zorlu yarış kimin? GOAL Türkiye ile göz atalım.

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En zor yarış hangi takımın?

Süper Lig ekipleri son düzlüğe girdiler ve geriye oynanacak 5 maç kaldı. Fenerbahçe ile Konyaspor, ikincilik koltuğuna oturmak isterken iki ekip, geride kalan haftalarda 3 ortak rakip ile karşılaşacaklar.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan fikstürü:

Tarih

Rakip

E/D

22.04.22

Rizespor

D

29.04.22

Gaziantep FK

E

8.05.22

Beşiktaş

D

15.02.22

Karagümrük

E

22.05.22

Yeni Malatyaspor

D

Konyaspor kalan haftalarda Fenerbahçe gibi Yeni Malatya, Karagümrük ve Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu üç ekip haricinde ise Antalyaspor ve Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Konyaspor'un Süper Lig'de kalan fikstürü:

Tarih

Rakip

E/D

24.04.22

Yeni Malatyaspor

D

30.04.22

Karagümrük

E

08.05.22

Antalyaspor

D

15.05.22

Hatayspor

E

22.05.22

Beşiktaş

D

Rakiplerin sıralamaları nasıl?

Fenerbahçe ile Konyaspor'un kalan 5 haftada rakibi ortak. İki ekip de Yeni Malatyaspor, Karagümrük ve Beşiktaş ile karşılaşacak.

İsmail Kartal'ın ekibi, küme düşme hattındaki Rizespor'a misafir olurken yine alt sıralardaki Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Rakip

Lig sıralaması

Rizespor

18

Gaziantep FK

15

Beşiktaş

7

Karagümrük

10

Yeni Malatyaspor

20

Ortalama

14

Konyaspor ise Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor'a misafir olacak. Akdeniz ekibi son haftalarda çıkışa geçti ve uzun bir yenilmezlik serisi yakaladılar. Konya ekibi ayrıca orta sıralardaki Hatayspor'u konuk edecek.

Rakip

Lig sıralaması

Yeni Malatyaspor

20

Karagümrük

10

Antalyaspor

8

Hatayspor

9

Beşiktaş

7

Ortalama

10.8

Rakiplerin ortalama puanları

Fenerbahçe, 33 haftada 30 puan toplayan Rizespor ve 33 haftada 41 puan toplayan Gaziantep FK ile mücadele verecek.

Rakip

Mevcut Puan

Rizespor

30

Gaziantep FK

41

Beşiktaş

50

Karagümrük

47

Yeni Malatyaspor

20

Ortalama

37.6

Konyaspor ise Fenerbahçe'den farklı olarak 33 maçta 50 puan toplayan Antalyaspor ve 33 haftada hanesine 49 puan yazdıran Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Rakip

Mevcut Puan

Yeni Malatyaspor

20

Karagümrük

47

Antalyaspor

50

Hatayspor

49

Beşiktaş

50

Ortalama

43.2