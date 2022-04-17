Süper Lig'de ikincilik yarışı: Fenerbahçe mi, Konyaspor mu? Hangi takım daha zorlu bir fikstüre sahip?
Süper Lig'de lider Trabzonspor yanına hiçbir rakibini yaklaştırmazken Fenerbahçe'nin yakaladığı kazanma alışkanlığı ile Konyaspor'un istikrarlı mücadelesi lige yeni bir heyecan kazandırdı.
Fenerbahçe ve Konyaspor, 33. haftanın sonuna gelirken aralarında bir puan fark ile ikincilik yarışını sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan takım olurken Konyaspor son 6 maçından 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Peki ikincilik için en zorlu yarış kimin? GOAL Türkiye ile göz atalım.
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En zor yarış hangi takımın?
Süper Lig ekipleri son düzlüğe girdiler ve geriye oynanacak 5 maç kaldı. Fenerbahçe ile Konyaspor, ikincilik koltuğuna oturmak isterken iki ekip, geride kalan haftalarda 3 ortak rakip ile karşılaşacaklar.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan fikstürü:
Tarih
Rakip
E/D
22.04.22
Rizespor
D
29.04.22
Gaziantep FK
E
8.05.22
Beşiktaş
D
15.02.22
Karagümrük
E
22.05.22
Yeni Malatyaspor
D
Konyaspor kalan haftalarda Fenerbahçe gibi Yeni Malatya, Karagümrük ve Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu üç ekip haricinde ise Antalyaspor ve Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Konyaspor'un Süper Lig'de kalan fikstürü:
Tarih
Rakip
E/D
24.04.22
Yeni Malatyaspor
D
30.04.22
Karagümrük
E
08.05.22
Antalyaspor
D
15.05.22
Hatayspor
E
22.05.22
Beşiktaş
D
Rakiplerin sıralamaları nasıl?
Fenerbahçe ile Konyaspor'un kalan 5 haftada rakibi ortak. İki ekip de Yeni Malatyaspor, Karagümrük ve Beşiktaş ile karşılaşacak.
İsmail Kartal'ın ekibi, küme düşme hattındaki Rizespor'a misafir olurken yine alt sıralardaki Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Rakip
Lig sıralaması
Rizespor
18
Gaziantep FK
15
Beşiktaş
7
Karagümrük
10
Yeni Malatyaspor
20
Ortalama
14
Konyaspor ise Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor'a misafir olacak. Akdeniz ekibi son haftalarda çıkışa geçti ve uzun bir yenilmezlik serisi yakaladılar. Konya ekibi ayrıca orta sıralardaki Hatayspor'u konuk edecek.
Rakip
Lig sıralaması
Yeni Malatyaspor
20
Karagümrük
10
Antalyaspor
8
Hatayspor
9
Beşiktaş
7
Ortalama
10.8
Rakiplerin ortalama puanları
Fenerbahçe, 33 haftada 30 puan toplayan Rizespor ve 33 haftada 41 puan toplayan Gaziantep FK ile mücadele verecek.
Rakip
Mevcut Puan
Rizespor
30
Gaziantep FK
41
Beşiktaş
50
Karagümrük
47
Yeni Malatyaspor
20
Ortalama
37.6
Konyaspor ise Fenerbahçe'den farklı olarak 33 maçta 50 puan toplayan Antalyaspor ve 33 haftada hanesine 49 puan yazdıran Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Rakip
Mevcut Puan
Yeni Malatyaspor
20
Karagümrük
47
Antalyaspor
50
Hatayspor
49
Beşiktaş
50
Ortalama
43.2