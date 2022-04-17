Süper Lig'de ikincilik yarışı: Fenerbahçe mi, Konyaspor mu? Hangi takım daha zorlu bir fikstüre sahip?

Süper Lig'de lider Trabzonspor yanına hiçbir rakibini yaklaştırmazken Fenerbahçe'nin yakaladığı kazanma alışkanlığı ile Konyaspor'un istikrarlı mücadelesi lige yeni bir heyecan kazandırdı.

Fenerbahçe ve Konyaspor, 33. haftanın sonuna gelirken aralarında bir puan fark ile ikincilik yarışını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan takım olurken Konyaspor son 6 maçından 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Peki ikincilik için en zorlu yarış kimin? GOAL Türkiye ile göz atalım.

En zor yarış hangi takımın?

Süper Lig ekipleri son düzlüğe girdiler ve geriye oynanacak 5 maç kaldı. Fenerbahçe ile Konyaspor, ikincilik koltuğuna oturmak isterken iki ekip, geride kalan haftalarda 3 ortak rakip ile karşılaşacaklar.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan fikstürü:

Tarih Rakip E/D 22.04.22 Rizespor D 29.04.22 Gaziantep FK E 8.05.22 Beşiktaş D 15.02.22 Karagümrük E 22.05.22 Yeni Malatyaspor D

Konyaspor kalan haftalarda Fenerbahçe gibi Yeni Malatya, Karagümrük ve Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu üç ekip haricinde ise Antalyaspor ve Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Konyaspor'un Süper Lig'de kalan fikstürü:

Tarih Rakip E/D 24.04.22 Yeni Malatyaspor D 30.04.22 Karagümrük E 08.05.22 Antalyaspor D 15.05.22 Hatayspor E 22.05.22 Beşiktaş D

Rakiplerin sıralamaları nasıl?

Fenerbahçe ile Konyaspor'un kalan 5 haftada rakibi ortak. İki ekip de Yeni Malatyaspor, Karagümrük ve Beşiktaş ile karşılaşacak.

İsmail Kartal'ın ekibi, küme düşme hattındaki Rizespor'a misafir olurken yine alt sıralardaki Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Rakip Lig sıralaması Rizespor 18 Gaziantep FK 15 Beşiktaş 7 Karagümrük 10 Yeni Malatyaspor 20 Ortalama 14

Konyaspor ise Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor'a misafir olacak. Akdeniz ekibi son haftalarda çıkışa geçti ve uzun bir yenilmezlik serisi yakaladılar. Konya ekibi ayrıca orta sıralardaki Hatayspor'u konuk edecek.

Rakip Lig sıralaması Yeni Malatyaspor 20 Karagümrük 10 Antalyaspor 8 Hatayspor 9 Beşiktaş 7 Ortalama 10.8

Rakiplerin ortalama puanları

Fenerbahçe, 33 haftada 30 puan toplayan Rizespor ve 33 haftada 41 puan toplayan Gaziantep FK ile mücadele verecek.

Rakip Mevcut Puan Rizespor 30 Gaziantep FK 41 Beşiktaş 50 Karagümrük 47 Yeni Malatyaspor 20 Ortalama 37.6

Konyaspor ise Fenerbahçe'den farklı olarak 33 maçta 50 puan toplayan Antalyaspor ve 33 haftada hanesine 49 puan yazdıran Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.