Süper Lig'de ikinci yarıya golleriyle damgasını vurdu: Kasımpaşa'nın parlayan yıldızı Jackson Muleka kimdir?

Sami Uğurlu yönetiminde yaptığı çıkışla ligin son dönemdeki en formda takımlarından biri olan Kasımpaşa'da bu başarının en ön çıkan isimlerinden biri hiç şüphesiz devre arasında takıma katılan Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı golcü Jackson Muleka.

Lacivert-beyazlı takımın Standard Liege'den kadrosuna kattığı Muleka, Süper Lig'de oynadığı dokuz maçta dokuz gol atarken, üç de gol pası verdi.

Muleka kimdir?

Kasımpaşa'nın sezon sonuna dek kiraladığı genç oyuncu ülkesinin TM Mazempe takımında yetişirken, bu takımla CAF Şampiyonlar Ligi'nde de boy göstermişti.

2020-21 sezonunda Standard Liege'e 2 milyon euro karşılığında transfer olan Muleka, takımıyla geçirdiği ilk sezonda 28 maçta forma giyerken rakip fileleri 10 kez sarsmayı başarmıştı.

Bonservisi alınabilir

Bu sezona da Liege'de başlayan Muleka, ligde 19 maçta şans bulurken, iki gol attı ve beklentilerin altında kaldı. Devre arasında Kasımpaşa'ay kiralanan oyuncu, Süper Lig'de ise fark yaratan bir hücum oyuncusuna dönüştü.

Son olarak takımının 4-0 kazandığı Adana Demirspor maçında iki gol ve bir asistle oynayan Muleka, üst üste dört maçta gol atmış oldu.

Kasımpaşa'nın yükselen form grafiğinde başrolü oynayan oyuncunun kontratında satın alma opsiyonunun olup olmadığı henüz açıklanmazken, Kasımpaşa yönetiminin daha önce Mısırlı oyuncu Trezeguet örneğinde olduğu gibi lige damgasını vuran bu ismi de kadroya bonservisle katmak için önümüzdeki günlerde girişimlere başlaması bekleniyor.

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