Süper Lig’de görülmemiş olay: Futbolcuları duştan geri çağırdılar

Süper Lig’de 12. haftanın açılışı Cuma günü oynanan iki maçla yapıldı. Gaziantep FK, Kasımpaşa’yı Figueiredo ve Caulker’ın golleriyle 2-0 mağlup ederken, maça beklenmedik bir hata damgasını vurdu.

Olayın kahramanı hakem Halis Özkahya’ydı, ancak bu alıştığımız hakem hatalarından biri değildi. Normal sürenin sonuna en az dokuz dakika ilave eden Özkahya, maçı yanlışlıkla 90+5’te bitirdi.

Hatayı ilk anda kimse farketmedi ve iki takım oyuncuları soyunma odasının yolunu tuttu. Yaklaşık 10 dakika sonra durumun farkına varıldı ve hakem takımlara sahaya geri dönmeleri çağrısında bulundu.

90+6. dakikadan itibaren yeniden başlayan maç, kalan sürenin oynanmasıyla bu kez gerçekten sona erdi.

🤨 Halis Özkahya, dokuz dakika uzatma verdiği Gaziantep FK - Kasımpaşa maçını 90+5'te bitirdi.



😅 Oyuncular soyunma odasından geri çağrıldı ve maç tamamlandı.pic.twitter.com/wD0y2l9AnD — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) November 5, 2021

😅 LÜTFEN TEKRAR SAHAYA ÇAĞIRMAYIN; SEVİNİYORUZ!



🧿 EN ÇOK BİZE YAKIŞIYOR! pic.twitter.com/WHbw5eYDhM — Gaziantep FK (@GaziantepFK) November 5, 2021