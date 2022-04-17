Süper Lig'de dördüncülük yarışı: 2022-23 sezonunda Konferans Ligi'ne giden son takım kim olacak?

Süper Lig'de 2021-22 sezonu, üçüncülük ve dördüncülük koltuğuna oturmak isteyen ekipler için zorlu geçiyor.

Lider Trabzonspor puan farkını açıp rakiplerini geride bırakırken Fenerbahçe ikincilik koltuğunu Konyaspor'un elinden aldı.

Dörüncü sıradaki Başakşehir ise beşinci ve altıncı sıradaki ekiplerden yalnızca 2 puan fazlaya sahip. Peki Konferans Ligi biletini alacak son ekip hangi takım olacak? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Süper Lig'den kaç takım UEFA Konferans Ligi'ne gidecek?

Süper Lig'den UEFA Konferans Ligi'ne normal şartlar altında iki takım katılacak. 2021/22 sezonunu üçüncü ve dördüncü sırada tamamlayan takımlar, bu turnuva için bilet alacaklar.

Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan takım, Konferans Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak. Ligi dördüncü bitiren takım ise turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak.

Ancak lig lideri Trabzonspor'un hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanması halinde beşinci sıradaki ekip de Konferans Ligi için vize alabilecek. Bu durumda üçüncü sıradaki ekip UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Hangi takım dördüncü olabilir?

Süper Lig'de 33. hafta geride kalırken 61 puandaki Konyaspor ile 62 puandaki Fenerbahçe ikincilik yarışı veriyorlar.

54 puanı bulunan Başakşehir dördüncülük koltuğunda ve 52 puandaki Adana Demirspor beşinci. Adana temsilcisi ile aynı puana sahip olan Alanyaspor altıncılık koltuğunda oturuyor.

Yedinci sıradaki Beşiktaş, 33 haftada 51 puan topladı ve siyah-beyazlılardan bir puan geride olan Antalyaspor sekizinci.

Süper Lig'de geriye son beş maç kalırken dördüncü sıradaki Başakşehir ile sekizinci Antalyaspor arasında yalnızca 4 puan fark var. Aradaki fark bu kadar azken sezon sonunda birçok ekip dördüncü konumunda olabilir.