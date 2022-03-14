Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası, dev derbiyle kapanıyor.

Geçtiğimiz perşembe gecesi Camp Nou'dan 0-0 beraberlikle dönüp öz güvenini yükselten Galatasaray, ligde dokuz maçtır kaybetmeyen Beşiktaş'ı ağırlıyor.

NEF Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ile Candaş Elbil yapacak. Derbinin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

Beşiktaş, altı sene sonra hangi ilki başarabilir?

Siyah-beyazlılar, bu akşam Galatasaray'ı mağlup ettiği takdirde 2015-16 sezonundan bu yana rakibini bir sezonda ilk kez iki defa mağlup etmiş olacak.

Kartal, altı sezon önce Galatasaray'ı evinde 2-1, deplasmanda ise 1-0 yenmeyi başarmıştı.

Muhtemel ilk 11'ler

Derbide iki takımın da muhtemel 11'leri şu şekilde:

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer, Berkan, Pulgar, Emre, Cicaldau, Kerem, Gomis.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Josef, Atiba, Alex Teixeira, Ghezzal, Kenan, Batshuayi.

Editör yorumu

Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde özellikle ocak ayının başından şubat ayının ortasına kadar olan süreçte daha kontrollü maçlar oynadı ve kalesinde çok az pozisyon verdi.

Son iki maçta ise işler defansif anlamda biraz ters gitti. Zira Sivasspor ve Başakşehir'den toplamda dört gol yediler.

Fakat derbilerde takımlar her zaman biraz daha kontrollü oynar ve dolayısıyla, Beşiktaş'ın ezberinde olan sağlam takım savunması, NEF Stadı'nda yeniden ayyuka çıkabilir.

Galatasaray ise Barcelona maçının ardından derbinin ertelenmesini talep etti ve bu talep karşılık bulmadı.

Camp Nou'da, Terim günlerinden esintiler gösteren sarı-kırmızılılar, çok iyi bir savunma yapıp zorlu deplasmandan beraberlik ile dönmeyi başardı. Ligde ise savunma konusunda oldukça sıkıntılılar.

Akılların perşembe günü Barça ile oynanacak maçta olması doğal. Bu, Galatasaray'a dezavantaj getirebilir.

Fakat erteleme talebinin reddedilmesi de takımın motivasyonunu artırmış olabilir.

Şu bir gerçek ki lig, Galatasaray için bu saatten sonra büyük anlamlar ifade etmiyor.

Fakat Beşiktaş'ın hâlâ ilk üçe girme hedefi var ve NEF Stadı'ndaki mücadeleleri bu amaç uğruna olacak.

Beşiktaş, ocak ve şubat ayındaki takım savunması performansını gösterirse, Galatasaray da bu maçı bir UEFA Avrupa Ligi karşılaşması gibi oynarsa bu akşamki maç, iş çıkışı İstanbul trafiği gibi kilitlenebilir.

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