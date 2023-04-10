Süper Lig’de bir maçta en fazla penaltı atan takım hangisi? Ne zaman attı? Kim Attı?

Türk futbol tarihinde, bir maçta atılan en fazla penaltı rekorunun sahibi sarı-lacivertliler...

Türkiye Süper Lig tarihinde birçok penaltı atışı yapıldı ve bu penaltılar, çoğu zaman maçların kaderini değiştirdi.

Bazen bir, kimi zaman iki, sık sık olmasa da üç penaltı atışının yapıldığı zamanlar da oldu. İşte, Süper Lig tarihinde dört penaltı atılan dönemi ele alalım.

Süper Lig’e baktığımızda, bir maçta 90 dakikalık normal süre içerisinde en fazla penaltı atışı yapan takım Fenerbahçe oldu.

Ne zaman?

Sarı-Lacivertli ekip, Türkiye Süper Ligi’nde bir maçta en fazla penaltı atan takım olma rekorunu 1986-87 sezonunda ele geçirdi.

Fenerbahçe ile Eskişehirspor arasında oynanan lig mücadelesinde, sarı-lacivertli takım 90 dakikalık normal süre içerisinde 4 penaltı atışı yapmaya hak kazandı.

Eskişehir ile oynanan maçta, 4 penaltı atışını da Fenerbahçe’nin oyuncusu Zafer Tüzün kullandı.

Tüzün, meşin yuvarlağın başına geçtiği 4 penaltı atışını da gole çevirerek aynı zamanda bireysel olarak başka bir rekorun da sahibi oldu.

Böylece Zafer Tüzün, penaltıdan attığı 4 golle bir maçta en fazla penaltı golü atan futbolcu olarak tarihteki yerini aldı.