Süper Lig’de atılan en erken gol rekoru: Hangi maçta atıldı? Kim attı? Ne zaman attı?

Emektar golcülerden birisi olma yolunda ilerleyen Demir, kırılması güç bir rekorun sahibi...

Futbola Bursaspor’un altyapısından başlayan ve kariyerindeki ilk yıllarında, Süper Lig’in en önemli golcülerinden birisi olması beklenen Muhammet Demir, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen düzeye gelemedi.

Ancak, her şeye rağmen Süper Lig’in rekortmen golcülerinden birisi olmayı başardı.

Şu anda Konyaspor formasını giyen Muhammet; Gaziantep FK formasını giydiği dönemde, Başakşehir’le oynadıkları mücadelede Süper Lig’in en erken golünü kaydetti.

Gaziantep’in, İstanbul temsilcisini 2021-22 sezonunun 6. haftasında konuk ettiği mücadelenin 10. saniyesinde sahneye çıkan Demir, takımını 1-0 öne geçirirken ulaşılması güç bir rekora imza attı.

Böylece Muhammet Demir, Gaziantep FK ile Başakşehir arasında 22 Eylül tarihinde oynanan maçın 10. saniyesinde gol atarak süper Lig’de atılan en erken golün sahibi oldu.

Muhammet Demir’in kariyeri

Bursaspor’da futbola başlayan Muhammet Demir, daha sonra Gaziantepspor’un yolunu tuttu.

Gaziantep’teki başarılı performansının ardından Süper Lig’in 4 büyük takımından birisi olan Trabzonspor’a 2.75 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Karadeniz ekibinde beklentileri karşılayamayan Muhammet, ardından sırasıyla Sivasspor, Başakşehir, Gaziantep FK ve Konyaspor formalarını giydi.