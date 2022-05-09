Süper Lig'de 2022-23 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek?

2021-22 sezonunu Trabzonspor şampiyon olarak tamamladı ve küme düşen takımlar da belli oldu. Şimdi ise gözler Avrupa kupalarına hangi takımların katılacağına ve transfer döneminin ne zaman açılacağına çevrilmiş durumda.

2021-22 sezonu transfer dönemi 17 Haziran 2021’de başlamış, 9 Eylül 2021’de sona ermişti.

Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona ermişti.

Yaz transfer döneminin başlayış ve bitiş tarihleri henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından

açıklanmış değil.

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