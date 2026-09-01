Süper Lig 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, fiyatlar, stat bilgileri ve daha fazlası

Türkiye Süper Ligi eğlendirmeyi ve heyecanlandırmayı asla ihmal etmiyor. Elektrik yüklü maç günü atmosferleri, bol gollü karşılaşmalar ve nefes kesen şampiyonluk yarışları, taraftarların maç bileti almak için akın etmesinin cazip nedenlerinden sadece birkaçı. Yaklaşan bazı dev maçlar için yerinizi bugünden ayırtabilirsiniz.

Bu sezon Süper Lig heyecanını daha da artıran bir diğer unsur ise büyük kulüplerin, sporun elit isimlerini kadrolarına katmak için kesenin ağzını açması oldu.

Fenerbahçe, Mason Greenwood için Marsilya'ya 39 milyon € ödedi ve Galatasaray, AC Milan'ın Rafael Leão'sunu 38 milyon € karşılığında kadrosuna katmak için diğer Avrupa kulüpleriyle girdiği yarışı kazandı. Ancak manşetleri süsleyen transferi elbette Trabzonspor yaptı ve Mohamed Salah'ı sansasyonel şekilde bonservissiz olarak renklerine bağladı.

Galatasaray geçen sezon Süper Lig şampiyonluğunu üst üste dördüncü kez kazandı. Sarı-kırmızılılar bunu daha önce 1997-2000 arasında da başarmıştı. Okan Buruk'un İstanbul ekibi şimdi üst üste beşinci şampiyonluğunu alarak rekor kırmayı hedefliyor. Ancak Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi Türk futbolunun diğer devleri de buna engel olmak isteyecektir.

GOAL, yaklaşan fikstür, maç biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil Türkiye Süper Ligi biletlerine dair en güncel bilgileri sizler için derledi.

Yaklaşan Türkiye Süper Ligi öne çıkan maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler Cum, 4 Eyl (20.00) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Başakşehir Fatih Terim Stadyumu (İstanbul) Biletler Cmt, 5 Eyl (20.00) Fenerbahçe - Beşiktaş Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul) Biletler Paz, 6 Eyl (20.00) Trabzonspor - Gençlerbirliği Şenol Güneş Spor Kompleksi (Trabzon) Biletler Cum, 11 Eyl (20.00) Beşiktaş - Erzurumspor Tüpraş Stadyumu (İstanbul) Biletler Paz, 13 Eyl (20.00) Galatasaray - Kocaelispor Ali Sami Yen Spor Kompleksi - RAMS Park (İstanbul) Biletler Pzt, 14 Eyl (20.00) Gaziantep - Fenerbahçe Gaziantep Stadyumu (Gaziantep) Biletler Cmt, 19 Eyl (20.00) İstanbul Başakşehir - Gençlerbirliği Başakşehir Fatih Terim Stadyumu (İstanbul) Biletler Cmt, 19 Eyl (20.00) Trabzonspor - Galatasaray Şenol Güneş Spor Kompleksi (Trabzon) Biletler Paz, 20 Eyl (17.00) Fenerbahçe - Eyüpspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul) Biletler Paz, 20 Eyl (20.00) Amed - Beşiktaş Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır) Biletler

Türkiye Süper Ligi bileti nasıl alınır?

Resmi Türkiye Süper Ligi maç biletleri, merkezi elektronik biletleme platformu Passo üzerinden veya Passo mobil uygulaması aracılığıyla satın alınabilir ve genellikle yalnızca her maç haftasından 3 ila 5 gün önce satışa çıkar.

Galatasaray ya da Fenerbahçe gibi önde gelen kulüpler, öncelikli satış pencerelerini ilk olarak kulüp üyeleri veya premium taraftar kartı kademeleri için açar.

Şiddeti ve bilet karaborsasını önlemek amacıyla tasarlanan katı Türk spor yasaları nedeniyle standart bir bileti basitçe satın alamazsınız; biletin yetkili bir taraftar kimlik kartına elektronik olarak tanımlanması gerekir.

Bilet satın almadan önce maça gidecek her kişinin aktif bir Passo Taraftar Kartı'na, eski adıyla Passolig'e, sahip olması gerekir. Bir kart, stadyuma birden fazla kişinin girişini sağlamak için kullanılamaz.

Karta başvurmak için resmi Passo Taraftar sitesini ziyaret etmeli veya Passo mobil uygulamasını indirmelisiniz. Yabancı taraftarlar/turistler yabancı pasaport seçeneğini seçmeli, pasaport bilgilerini girmeli ve net bir pasaport fotoğrafı yüklemelidir.

Buna ek olarak taraftarlar, Türkiye Süper Ligi maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, son dakika bilet bulmayı uman taraftarlar için güvenilir bir seçenek sunarak alternatif kanallardan yer almak isteyenlerin önde gelen satış noktalarından biri konumunda.

Türkiye Süper Ligi biletleri ne kadar?

Resmi Türkiye Süper Ligi maç biletleri genel olarak 1.000 TL ile 15.000 TL (25 € ila 400 €+) arasında değişir, ancak ev sahibi kulübün profiline, rakibe ve seçilen oturma kategorisine göre fiyatlar ciddi farklılık gösterir.

Fiyatlandırma, rekabet düzeyi ve coğrafi sınırlara göre belirgin şekilde ayrışır:

Büyük kulüpler: Galatasaray'ın (RAMS Park), Fenerbahçe'nin (Şükrü Saracoğlu) ve Beşiktaş'ın (Tüpraş Stadyumu) iç saha maçlarında standart koltuklar genellikle 30 €-150 € civarında başlar; yüksek profilli yerel derbilerde ise fiyatlar 100 €-350 €+ seviyesine çıkabilir.

Orta sıra ve Anadolu kulüpleri: Başkent İstanbul'un dışındaki bu daha küçük takımlar, örneğin Konyaspor, Gaziantep, Kasımpaşa, oldukça uygun fiyatlı biletler sunar; standart yetişkin koltukları çoğu zaman 20 €'nun altında başlar.

Ek bilgi için kulüplerin resmi bilet portallarını veya güncel müsaitlik durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Türkiye Süper Ligi stadyumları ve statlar

Kulüp Stadyum ve konum Kapasite Galatasaray RAMS Park - Ali Sami Yen Spor Kompleksi (İstanbul) 53.978 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu (İstanbul) 47.911 Beşiktaş Tüpraş Stadyumu (Beşiktaş) 42.445 Konyaspor Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu (Konya) 42.000 Trabzonspor Papara Park (Trabzon) 41.000 Gaziantep Gaziantep Stadyumu (Gaziantep) 35.574 Kocaelispor Kocaeli Stadyumu (İzmit) 34.829 Samsunspor Samsun 19 Mayıs Stadyumu (Samsun) 34.303 Amed Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır) 33.000 Erzurumspor Kazım Karabekir Stadyumu (Erzurum) 21.374 Gençlerbirliği Eryaman Stadyumu (Ankara) 20.500 Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu (İzmir) 19.713 İstanbul Başakşehir Başakşehir Fatih Terim Stadyumu (İstanbul) 17.067 Rizespor Çaykur Didi Stadyumu (Rize) 15.197 Corum Çorum Şehir Stadyumu (Çorum) 15.000 Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu (İstanbul) 13.797 Eyüpspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu (İstanbul) 13.797 Alanyaspor Alanya Oba Stadyumu (Alanya) 9.789



