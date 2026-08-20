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imago-sport-1081329155.jpgMichael Weber
SID

Çeviri:

Süper Kupa’daki doğrudan düello öncesi: BVB patronu Lars Ricken, Jamal Musiala hakkında konuştu

Bundesliga
Bayern Münih
Dortmund
J. Musiala

Lars Ricken, Franz-Beckenbauer-Supercup öncesinde Almanya'nın rekortmen kulübü Bayern Münih'in futbol milli oyuncusu Jamal Musiala için üzüntüsünü dile getirdi.

İkili rekabete rağmen burada mesele oyuncu değil, insan, dedi Borussia Dortmund’un lig ikincisi unvanlı spor genel müdürü Lars Ricken.

Musiala (23), Bayern Münih’in salı günü Heidenheim’da oynadığı Süper Kupa provasında sadece dört gün içinde ikinci kez sahada yere yığıldı. Milli oyuncu, yeniden yaşanan dramanın ardından bunun “geçici olarak kısa süreli ortaya çıkan, ancak iyi şekilde tedavi edilebilen, nörolojik bir işlev bozukluğundan kaynaklanan absanslar” olduğunu söyledi.

Bunlar ürkütücü görüntülerdi. Tıbbi açıdan iyi ellerde ve bu konuda oldukça açık davranıyor, diyen Ricken, “Ona en iyi dileklerimizi iletiyor ve geçmiş olsun diyoruz” ifadelerini kullandı. Teknik direktör Niko Kovac da bu sözlere katıldı.

BVB ile Bayern Münih, cumartesi günü (20.30/Sky ve Sat.1) Dortmund’da yeni sezonun ilk kupası için karşı karşıya gelecek.

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