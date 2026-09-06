24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Süper hat-trick Hamza Abdülkerim'i tehdit ediyor: Barcelona hücumunu alevlendiren yeni rakip

Barcelona
Barca Atletic
H. Abdelkarim
Segunda Federacion
Segunda Division
La Liga
İspanya
Mısır

Genç bir delikanlı

Barcelona Atlètic, İkinci Lig'deki yolculuğuna ateşli bir başlangıç yaptı; Nàxara'yı 5-0 mağlup ettiği maçta forvet Ignasi Coire, kaydettiği 4 golle geceye damgasını vurdu ve yedek takımda santrfor mevkisinin en dikkat çekici adaylarından biri olduğunu erkenden ilan etti.

Barcelona Atlètic'in skoru açması için yalnızca 20 saniye yeterli oldu; Aziz'in yönettiği hızlı bir atağın ardından attığı kesin pası Coire ustalıkla takımın sezondaki ilk golüne çevirdi. İspanyol forvet ardından çıkışını sürdürerek 3 gol daha ekledi ve ilk haftadan tek seferde bir "süper hat-trick"le, yani 4 golle ayrıldı.

Bu erken çıkış, Barcelona Atlètic içinde Hamza Abdelkerim'i güçlü bir rekabetle karşı karşıya bırakıyor; zira Mısırlı forvet, yedek takımın planları içinde yer almasının yanı sıra A takımla da bağlantılı bulunuyor. Bu durum, Coire'nin bu şekildeki çıkışını, önümüzdeki dönemde hücum seçeneklerinin sıralamasını etkileyebilecek yeni bir koz haline getiriyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin