Süper hat-trick Hamza Abdülkerim'i tehdit ediyor: Barcelona hücumunu alevlendiren yeni rakip

Barcelona Atlètic, İkinci Lig'deki yolculuğuna ateşli bir başlangıç yaptı; Nàxara'yı 5-0 mağlup ettiği maçta forvet Ignasi Coire, kaydettiği 4 golle geceye damgasını vurdu ve yedek takımda santrfor mevkisinin en dikkat çekici adaylarından biri olduğunu erkenden ilan etti.

Barcelona Atlètic'in skoru açması için yalnızca 20 saniye yeterli oldu; Aziz'in yönettiği hızlı bir atağın ardından attığı kesin pası Coire ustalıkla takımın sezondaki ilk golüne çevirdi. İspanyol forvet ardından çıkışını sürdürerek 3 gol daha ekledi ve ilk haftadan tek seferde bir "süper hat-trick"le, yani 4 golle ayrıldı.

Bu erken çıkış, Barcelona Atlètic içinde Hamza Abdelkerim'i güçlü bir rekabetle karşı karşıya bırakıyor; zira Mısırlı forvet, yedek takımın planları içinde yer almasının yanı sıra A takımla da bağlantılı bulunuyor. Bu durum, Coire'nin bu şekildeki çıkışını, önümüzdeki dönemde hücum seçeneklerinin sıralamasını etkileyebilecek yeni bir koz haline getiriyor.