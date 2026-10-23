Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Roshn Ligi'ndeki Faysali maçında tartışmalı bir gol kaydederek golcü kimliğine geri döndü.

Nassr, bugün cuma günü Roshn Ligi'nin on birinci haftasında Mecmaa Spor Şehri Stadı'nda Faysali'ye konuk oldu.

Maçın 49. dakikasında Ronaldo, vatandaşı Joao Felix'in bir serbest vuruştan gönderdiği ortayı kafa vuruşuyla ağlara göndererek Nassr'ın ikinci golünü kaydetti.

Başlangıçta hakem, golün geçerliliğini teyit etmek için Nassr oyuncularının itirazları arasında video teknolojisine başvurdu; ancak Ronaldo'nun ofsayt pozisyonunda olmadığını teyit ettikten sonra sonunda golü geçerli saydı.

Tartışma burada da bitmedi; sosyal medya kullanıcılarından bazıları, golün Portekizli yıldız tarafından değil, Faysali'nin bir defans oyuncusu tarafından kendi kalesine yanlışlıkla atıldığını düşündü.

Ancak Suudi Arabistan Roshn Ligi Birliği'nin resmî sitesi golü Ronaldo adına yazarak bu tartışmaya perde indirdi.

"Opta" istatistik ağına göre Faysali, Roshn Ligi'ndeki katılım tarihinde "Madeira füzesi"nin ağlarına gol attığı 25. takım oldu; böylece Ronaldo, 24 takıma gol kaydeden Hilal efsanesi Nasser Al-Shamrani'yi geride bıraktı.

Ronaldo, Salem Al-Dawsari ve Suriyeli Omar Al-Soma adına kayıtlı olan rekora yaklaşmış oldu; bu ikisi daha önce 27 takımın ağlarına gol atmıştı; ayrıca Faslı Abdelrazak Hamdallah 26 takıma gol kaydetmişti.

Bu golün, Ronaldo'nun kariyerindeki 982. gol olduğu ve kendisini, futbol tarihinde 1000 gol barajına ulaşan ilk oyuncu olmaktan yalnızca 18 gol uzakta bıraktığı belirtiliyor.