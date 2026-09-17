Suudi Al Ahli, Kıtalararası Kulüpler Kupası'nda Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile ağır sıklet bir karşılaşmaya çıkarken, kendi sahasında kırılması güç tarihi bir seriye sahip rakibinin evinde "Al Ahli"yi ek bir meydan okuma bekliyor.

Al Ahli, Sundowns ile Pretoria kentindeki kalesinde karşılaşmaya hazırlanıyor. Güney Afrika ekibi, Mayıs 2024'ten bu yana kendi sahasında yerel ligde mağlubiyetin tadını bilmiyor ve sahasını turnuvada ziyaret edilebilecek en zorlu sahalardan birine dönüştürmüş durumda.

Sundowns'un tarihi serisi, güçlü sonuçlarına devam ederek Eylül 2026'da Sekhukhune'yi 3-0 mağlup etmesinin ardından, Güney Afrika Ligi'nde kendi sahasında yenilgi görmeden geçirdiği 34 maça ulaştı.

Güney Afrika ekibi, siciline mağlubiyet bulaştırmamakla yetinmedi; bu seri boyunca sadece 3 beraberliğe karşılık 31 galibiyet elde etti; bu rakam, taraftarı önünde onunla mücadele etmenin ne kadar zor olduğunu yansıtıyor.

Mayıs 2024'ten bu yana hiçbir takım lig mücadelelerinde Sundowns'u kendi sahasında yenmeyi başaramadı; bu da Al Ahli karşısındaki karşılaşmaya özel bir nitelik kazandırıyor; zira "Al Ahli" değerli bir galibiyetle sahadan ayrılmak istiyorsa bu kaleyi yıkmakla yükümlü olacak.

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Bu sicil, Al Ahli'yi karmaşık bir görevle karşı karşıya bırakıyor; "Al Ahli" dünya çapındaki bu turnuvada kendini güçlü bir görüntüyle ortaya koymaya çalışırken, maçlarını kendi sahasında sonuçlandırmaya alışmış bir takımla mücadele etmekle yükümlü hale geldi.

Mesele yalnızca yenilmezlik serisiyle sınırlı değil; Sundowns bu karşılaşmaya sezona güçlü bir başlangıç yaşayarak giriyor; yerel lig mücadelelerinde zirveye yerleşmesinin yanı sıra MTN8 Kupası finaline de yükselmiş durumda.

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Kendi sahasında oynamak, sahasını ve maçın koşullarını tümüyle bilmesi sayesinde Sundowns'a ek bir avantaj sağlıyor; buna karşılık Al Ahli, ilk dakikalardan itibaren taraftar atmosferi ve beklenen baskıyla başa çıkmakla yükümlü olacak.

Karşılaşmanın önemi, Kıtalararası Kulüpler Kupası kapsamında oynanmasıyla da artıyor; bu durum, önceki maçlarının çoğu yerel mücadelelerle sınırlı kalmış olan Sundowns'un tarihi serisini yeni bir dünya çapında sınavla karşı karşıya bırakıyor.

Buna karşılık bu maç, Al Ahli için en zorlu koşullarla başa çıkma yeteneğini kanıtlama fırsatı anlamına geliyor; zira Mayıs 2024'ten bu yana ligde kendi sahasında yenilmemiş bir takımla mücadele etmek, maç boyunca büyük bir konsantrasyon gerektiriyor.

Sundowns'un tarihi serisi ile Al Ahli'nin dünya sahnesinde güçlü bir başlangıç yazma arzusu arasında, Pretoria karşılaşması, iki yılı aşkın süredir hiçbir yerel rakibin yıkamadığı bir kale karşısında "Al Ahli"nin en zorlu sınavlarından biri olacak.