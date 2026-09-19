Suudi futbolunun efsanesi ve Al-Ittihad'ın eski yıldızı Mohammed Noor, Al-Ahli teknik direktörü Marino Pušić'e yönelik eleştirilerini, Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns karşısında 2-1 alınan mağlubiyetin ardından sürdürdü ve maçtan sonra Hussein Abdulghani'nin teknik direktöre yönelttiği eleştirilere katıldığını vurguladı. Mağlubiyet, Sundowns'un öne geçmesinin ardından Al-Ahli'nin beraberliği yakalaması, sonra da Güney Afrika ekibinin yeniden öne geçip maçı kendi lehine çevirmesiyle geldi.

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Noor, "Nadina" programındaki açıklamalarında, Pušić'in önümüzdeki dönemde Al-Ahli ile devam etmemesi gerektiğini vurguladı ve teknik direktörün takımla sürdürülmesinin mevcut durumda gerçek bir değişikliğe yol açmayacağını, özellikle takımın Sundowns karşısında ikinci yarıda sergilediği seviyenin ardından değerlendirdi.

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Al-Ittihad efsanesi, Pušić'e sert bir saldırıda bulunan ve maçın ikinci yarısındaki Al-Ahli gerilemesinin sorumluluğunu ona yükleyen Hussein Abdulghani'nin görüşüne katıldı; Abdulghani, teknik direktörün maçın gidişatını gereken şekilde yönetemediğine ve Sundowns savunmasının arkasında beliren boşlukları değerlendiremediğine dikkat çekti.

Mohammed Noor, Pušić'in Al-Ahli ile devam etmesinin "büyük ölçüde zaman kaybı" olacağını söyleyerek teknik direktörün geleceğine ilişkin tutumu hakkında net bir mesaj verdi ve takımın, Afrika şampiyonu karşısında alınan mağlubiyetin ardından aynı yöntemle çalışmaya devam etmek yerine kesin bir karara ihtiyaç duyduğunu değerlendirdi.

Noor'un açıklamaları, Pušić'in maçın ardından maruz kaldığı geniş çaplı eleştirilerin gölgesinde geldi; zira Al-Ahli, beraberliği yakalamasına rağmen maçı kesin sonuca bağlama fırsatını kaçırdı, ardından Sundowns ikinci golü kaydederek galibiyetle ayrılmayı başardı. Hollandalı teknik direktör ise takımını savundu ve Al-Ahli'nin maç boyunca çok sayıda fırsat ürettiğini, mağlubiyeti hak etmediğini vurguladı.