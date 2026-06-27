Sunderland ve Brighton & Hove Albion, 25 milyon euroluk fiyat etiketi taşıyan Hollandalı oyuncu için rekabet ediyor

Lamare Bogarde, Brighton & Hove Albion ve Sunderland’ın “somut ilgisini” çekiyor. Voetbal International, İngiliz kaynaklara dayanarak bunu yazıyor. Her iki Premier Lig kulübünün de 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için hatırı sayılır bir meblağ ayırdığı belirtiliyor.

Bogarde, geçtiğimiz sezon Aston Villa'da adeta bir çıkış yakaladı; kulüp, onu 2020 yılında Feyenoord'un altyapısından transfer etmişti. Geçtiğimiz sezon Birmingham ekibi adına 44 resmi maça çıktı ve bunların 22'sinde ilk 11'de yer aldı.

Rotterdam doğumlu oyuncu, Aston Villa ile Premier League’de dördüncü sırada yer alarak başarılı bir sezon geçirdi. Ayrıca finalde SC Freiburg’u 0-3 yenerek Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandılar.

Bogarde’nin iyi performansları diğer kulüplerin de dikkatinden kaçmadı. Örneğin PSV, Bogarde hakkında bilgi almıştı ancak Eindhoven ekibi, Bogarde’yi transfer etmenin mümkün olmadığını fark etti.

Şimdi ise Brighton ve Sunderland de Bogarde ile ilgileniyor. İlk kulüp, büyük olasılıkla takımdan ayrılacak olan Carlos Baleba’nın yerini dolduracak bir oyuncu ararken, Sunderland ise Chelsea’ye transfer olmak üzere olan Granit Xhaka’nın ayrılığına hazırlık yapıyor.

Villa Park’ta 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Bogarde ise bir transferden memnuniyet duyuyor gibi görünüyor. Yeni bir kulüpte, ilk 11’de daha fazla süre alabilmeyi umuyor.

Ancak Brighton ve Sunderland, “bir numaralı hedefleri” için cüzdanlarını iyice açmak zorunda kalacaklar. VI’ya göre, şu ana kadar Hollanda Genç Milli Takımı’nda dört kez forma giyen Bogarde’nin etiket fiyatı yaklaşık 25 milyon euroya ulaşmış durumda.