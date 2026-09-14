Arsenal, geçtiğimiz cumartesi günü Premier Lig'de iki takımın karşılaştığı maçta Sunderland lehine verilen penaltı kararıyla ilgili açıklama almak amacıyla İngiliz futbolunda hakemlikten sorumlu merciyle iletişime geçmeyi planlıyor.

Arsenal, Sunderland karşısında 2-0'lık galibiyet elde etti ancak teknik direktör Mikel Arteta, ikinci yarıda Dan Ballard'a faul yaptığı gerekçesiyle Ezri Konsa aleyhine verilen penaltı kararına öfkesini dile getirdi.

Hakem John Brooks, Sunderland lehine penaltı kararı verdi; ardından David Raya parladı ve Enzo Le Fée'nin penaltı noktasından yaptığı vuruşu kurtardı.

Penaltı, Konsa'nın Ballard'a yaptığı faul nedeniyle verildi ancak Arteta, kararın tam tersi yönde olması gerektiğini savunarak faulü Ballard'ın yaptığını değerlendirdi.

"ESPN" ağına konuşan bir kaynak, Arsenal'in hakemlikten sorumlu merciden karara ilişkin bir açıklama isteyeceğini, Brooks'un penaltıyı hangi gerekçeyle verdiğinin ve VAR hakeminin incelemenin ardından kararı neden onayladığının açıklanmasını talep edeceğini doğruladı.

Premier Lig maç merkezi bir açıklama yayımlayarak, Konsa'nın yaptığı "tutma faulünün" "VAR hakemi tarafından incelenip teyit edildiğini" bildirdi.

Mikel Arteta, maçın ardından İngiliz yayın kuruluşu "BBC"ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Son derece endişeli ve üzgün hissediyorum, çünkü bu hiçbir şekilde penaltı olamaz."

Şöyle devam etti: "Bu, rakibin judo sporundaki bir fırlatmaya benzeyen bir hareketiydi. Ezri hiçbir şey yapmadı. Oyunu korumak için sorumluluğumuzu üstlenmeliyiz. Bugün oyun korunmadı ve bu bize maçı ve sahip olduğumuz ivmeyi kaybettirebilirdi. Konu son derece ciddi. Bunun asla olmaması gerekirdi. Bu adil değil."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Mesele yalnızca bizimle ilgili değil, bu, bu seviyede yaşanamaz."

Devamında ise şunları söyledi: "Bu seviyede kabul edilemez. Pozisyonu 20 kez izledim ve böyle bir durumda penaltı vermeyi nasıl düşündüklerini ya da VAR hakeminin nasıl müdahale etmesi gerektiğini anlayabileceğim bir yol bulamıyorum."

Sözlerini şöyle noktaladı: "Bu yüzden ne düşüneceğimi bilmiyorum. Bu kadar güzel bir maçın ardından bunu tartışmak zorunda kalmamız ve bu olayın bu seviyede bu denli ciddi olması beni üzüyor. Çünkü bu, sezonun gidişatını değiştirir ve size şampiyonluğa mal olabilir. Bu seviyede, verdiğimiz onca emeğin ardından, bunun yaşanması mümkün değil."



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