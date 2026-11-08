Chelsea'nin taktik üstünlüğü Wearside'da sonuç getirmedi. Xabi Alonso'nun takımı, topa büyük ölçüde sahip olmasına rağmen bunu sonuca dönüştüremedi. Konuk ekip için hayal kırıklığıyla geçen öğleden sonra farkı yaratan, Enzo Le Fee'nin ilk yarıda penaltıdan attığı gol oldu.

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Xabi Alonso'nun Chelsea'si, Stadium of Light'ta aşmakta zorlandığı bir savunmayla karşılaştı. Topa yüzde 69 oranında sahip olmasına rağmen dirençli Sunderland savunmasını çözmek için gereken etkili hücumları geliştiremedi. Chelsea 10 şut çekip ev sahibinden daha fazla korner kazansa da ilk yarıdaki kısa süreli savunma hatası sonucu belirledi. Emiliano Martinez ve Reece James gibi önemli isimlerin yokluğu hissedildi. Ancak asıl sorun, geride savunma yapmaktan memnun olan rakibe karşı hücum bölgesinde dikine oynayamamasıydı.

Belirleyici an 36. dakikada geldi. Enzo Le Fee penaltıyı gole çevirince maçın seyri değişti ve Sunderland daha da sıkı bir savunma düzenine çekilebildi. Chelsea, Estevao ve Danny Welbeck'i oyuna alarak çözüm bulmaya çalıştı ancak net fırsatlar üretmekte zorlandı. Maçı Sunderland'in 2,44'lük beklenen gol (xG) değerine karşılık yalnızca 1,158 xG ile tamamladı. Bu sonuç, Chelsea'nin Premier League'de ilk dört mücadelesindeki ivmesini kesti ve geride konumlanan savunmaları açmakta süren zaaflarını ortaya koydu.

Kaleci ve savunma

Mike Penders - 6/10

Sakat Martinez'in yerine geçen genç kaleci, Le Fee'nin iyi köşeye gönderdiği penaltıda fazla bir şey yapamazdı. Sunderland çok sayıda şut çekmek yerine etkili kontra ataklara odaklandığı için maçın geri kalanında pek sınanmadı ve yalnızca bir kurtarış yaptı. Risksiz paslarıyla Chelsea'nin yüksek topa sahip olma oranına katkı sağladı.

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Marco Palestra - 5/10

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Bek oyuncusu, Sunderland savunmasının yerleşimini bozmak için gereken genişliği sağlamakta zorlandı. Top ayağındayken hata yapmasa da Alonso'nun sisteminin gerektirdiği bindirmelerle tehdit yaratamadı. Chelsea hücumda daha etkili olmak isterken 62. dakikada yerini Malo Gusto'ya bıraktı.

Pep Chavarria - 5/10

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Sunderland'in doğrudan hücuma geçişleriyle uğraşmak zorunda kalan savunmacı için zor bir öğleden sonraydı. Sunderland'in ara sıra yarattığı tehlikeleri tam anlamıyla önleyemedi. Chelsea tüm riskleri alırken 79. dakikada yerini Geovany Quenda'ya bıraktı.

Levi Colwill - 4/10

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Stoper için unutmak isteyeceği bir maçtı. Yaptığı faul, 36. dakikadaki belirleyici penaltıya yol açtı. Küçük ayrıntıların sonucu belirlediği bir maçta bu kritik bir hataydı. Golden bir dakika önce sarı kart da gören Colwill, devre arasında taktik değişiklik kapsamında yerini Estevao'ya bıraktı.

Wesley Fofana - 6/10

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İlk 11'de başlayan stoperler arasında daha soğukkanlı olan Fofana, gerginliğin arttığı ikinci yarı uzatma dakikalarında (90+2') sarı kart gördü. Chelsea'nin toplam 68 uzaklaştırmasının önemli bir bölümünü yaptı ancak geriden hücumu başlatamadı.

Orta saha

Romeo Lavia - 6/10

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Orta sahanın gerisinde görev yapan Lavia, topu etkili biçimde dolaştırarak Chelsea'nin toplam 648 pasa ulaşmasına yardımcı oldu. Ancak Sunderland'in disiplinli orta saha hattını aşacak ileriye dönük pasları bulmakta zorlandı.

Cole Palmer - 6/10

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Takımın oyun kurucusu, alışılmadık ölçüde sessiz kaldı. Fırsat yaratmaya en yakın isim gibi görünse de yarı alanlara her girdiğinde Sunderland savunmacılarının baskısıyla karşılaştı. Ev sahibinin savunmasını açacak son pası bulamadı.

Moises Caicedo - 7/10

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Kaptan, Sunderland'in kontra ataklarını bozmak için yorulmadan çalıştı ve top kazanma konusunda Chelsea'nin en istikrarlı oyuncusuydu. Fiziksel açıdan yorucu performansının ardından, hücum seçeneklerini artırmak amacıyla 76. dakikada oyundan alındı.

Jordan Henderson - 5/10

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Daha ileri bir rolde oynayan Henderson, maça kayda değer bir etki yapamadı. Sunderland kalesindeki Roefs'i zorlayamadı ve süre azalırken 87. dakikada yerini Emegha'ya bıraktı.

Hücum

Morgan Rogers - 6/10

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Rogers zaman zaman fiziksel gücünü ve topla ilerleme becerisini gösterdi ancak son hamlelerinde etkisiz kaldı. Chelsea hücumda kaleyi bulan dört şut çekti, fakat bunların hiçbiri iyi bir maç çıkaran Roefs'i geçmeye yetmedi.

Pedro Neto - 5/10

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Kanat oyuncusu sessiz bir maç geçirdi. 55. dakikada sarı kart gördü ve kısa süre sonra oyundan alındı. Kanatta rakibini geçmekte zorlanması, Chelsea'nin topa sahip olmasını net fırsatlara dönüştürememesindeki etkenlerden biriydi.

Yedekler ve teknik direktör

Estevao - 6/10

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Devre arasında Colwill'in yerine oyuna girerek hücuma farklı bir boyut kattı ancak kalabalık savunmaya karşı golü bulamadı.

Danny Welbeck - 5/10

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Hücumun merkezinde bir hedef oyuncu olması için 62. dakikada oyuna girdi. Ancak Chelsea'nin toplam 24 ortasının büyük bölümü isabetsiz olunca istediği pasları alamadı.

Malo Gusto - 6/10

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Palestra'nın yerine geçti ve ileri çıktığında daha tehlikeli göründü, ancak hücum bölgesine gönderdiği toplar her zaman istediği yere gitmedi.

Geovany Quenda - N/A

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79. dakikada oyuna girdi; skora etki etmek için yeterli zamanı olmadı.

Emmanuel Emegha - N/A

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Son bir hamle olarak 87. dakikada oyuna alındı.

Xabi Alonso - 5/10

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Teknik direktör, takımının sahadaki üstünlüğünden puan çıkaramamasına hayal kırıklığıyla bakacaktır. Penaltıya sebebiyet veren Colwill'i ilk 11'de başlatma kararı pahalıya mal oldu; yaptığı oyuncu değişiklikleri de Sunderland'in direncini kıramadı.