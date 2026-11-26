Sunderland, Stadium of Light’ta oynanan ve iki takımın da temkinli davrandığı Avrupa Ligi maçında Jagiellonia Bialystok ile berabere kaldı. Timur Tuterov’un açılış golüne Kamil Jozwiak’ın kısa sürede yanıt vermesiyle puanlar paylaşıldı.

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Sunderland’ın Avrupa Ligi serüveni, uzun süre ritimden yoksun geçen maçta Jagiellonia Bialystok karşısında alınan can sıkıcı 1-1’lik beraberlikle devam etti. Taktiksel temkinin ve hücum bölgesindeki kalite eksikliğinin belirlediği golsüz ilk yarının ardından maç, devre arasından hemen sonra hareketlendi. Tuterov, 47. dakikada doğru yerde bulunarak gol perdesini açtı ve Stadium of Light tribünlerini kısa süreliğine coşturdu.

Ancak konuk ekip, Avrupa maçlarında sergilediği dirençle karşılık verince üstünlük uzun sürmedi. Jozwiak, Sunderland savunmasının yerleşimindeki kısa süreli bir aksaklıktan yararlanarak yalnızca beş dakika sonra eşitliği sağladı. Regis Le Bris’in takımı topa %53 oranında sahip olup 13 şut çekse de iyi organize olan Polonya temsilcisi karşısında galibiyeti getirecek ikinci golü bulamadı. Bu sonuçla lig aşamasında 13. sırada kalan Sunderland, iyi sayılabilecek başlangıcını sürdürürken daha yukarı çıkma fırsatını kaçırdı.

Kaleci ve savunma

Robin Roefs - 6/10

Akşamın büyük bölümünü nispeten sakin geçirdi, dört kurtarış yaparak Sunderland’ı maçın içinde tuttu. Jozwiak’ın isabetli vuruşuyla gelen beraberlik golünde yapabileceği pek bir şey yoktu. Pasları ise takımının %53’lük topa sahip olma oranını korumasına yardımcı oldu.

Reinildo Mandava- 7/10

Sol tarafta güven verdi ve Le Bris’in istediği savunma düzeninin korunmasını sağladı. Savunmaya dönüşlerde iyi iş çıkardı, bire bir pozisyonlarda nadiren geçildi. Konuk ekibin yalnızca beş isabetli şutla sınırlandırılmasına katkıda bulundu.

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Kevin Danso - 7/10

Savunma hattının temel direğiydi. Danso’nun pozisyon alışı mükemmeldi; hava toplarında üstünlük kurulan anlarda da kritik rol oynadı. Topla ileri çıkabilmesi, Sunderland’ın geriden hücum başlatmasına yardımcı oldu. Yine de ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra gol yemiş olmaktan rahatsızlık duyacaktır.

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Omar Alderete - 5/10

39. dakikada oyundan erken çıkmak zorunda kalan savunmacı için zor bir akşamdı. Sahada kaldığı süre boyunca sakin görünse de erken ayrılışının yol açtığı taktiksel değişiklikler, ikinci yarıdaki savunma istikrarsızlığına belki de katkıda bulundu.



Trai Hume - 6/10

İlk yarıda pozisyon disiplinini koruyarak Sunderland’ın savunma bütünlüğünü sürdürmesini sağladı. Le Bris’in sağ kanada daha fazla tecrübe ve bindirme tehdidi katmak istemesi üzerine devre arasında yerini Thomas Meunier’ye bıraktı.

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Orta saha

Chris Rigg - 6/10

Genç oyuncu yüksek potansiyelini zaman zaman gösterdi ancak oyunun temposunu tam anlamıyla belirlemekte zorlandı. 37. dakikada geç kaldığı bir müdahale nedeniyle sarı kart gördü; bu da sahada kaldığı sürenin geri kalanında alışıldık agresif presini belki de sınırladı.

Enzo Le Fee - 7/10

Her zamanki gibi teknik becerisini sergileyen Le Fee, orta alandaki başlıca oyun kurucuydu. Çok sayıda isabetli pas yaptıktan sonra maçın daha çok geçiş hücumları ve fiziksel mücadele üzerinden oynanmaya başladığı 65. dakikada yerini Chemsdine Talbi’ye bıraktı.

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Malick Fofana - 6/10

Enerjisi ve dikine oyunuyla Jagiellonia’nın 4-3-3 düzenindeki hatlar arasından geçmeye çalıştı. Çalışkanlığı kusursuzdu ancak uzun süreler geride bekleyen dirençli rakip savunmayı açacak son pası veremedi.

Noah Sadiki - 6/10

İlk yarıda takıma denge kazandırmak için yapılan taktiksel bir tercihti. Alanları kapatmak için çok çalıştı ancak Sunderland ikinci yarıya daha hücumcu bir yapıyla başlamak isteyince devre arasında yerini Jules Ahoka’ya bıraktı.

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Nilson Angulo - 6/10

Hatlar arasındaki boşluklarda oynadı ve dar alanda top kontrolünü gösterdi. Kanat oyuncularıyla iyi bağlantı kursa da birçok takım arkadaşı gibi Jagiellonia’nın kalabalık ceza sahası karşısında net fırsatlar üretmekte zorlandı.

Hücum

Timur Tuterov - 8/10

Sunderland’ın en iyi oyuncusuydu. 47. dakikadaki golü, hareketliliğinin ve bitiriciliğinin etkili bir örneğiydi. Hücum bölgesindeki en büyük tehdit olarak ileri uçta kendisine neden güvenildiğini gösterdi; maçın sonlarına doğru dinlendirilmek üzere oyundan alındı.

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Yedekler & teknik direktör

Luke O'Nien - 6/10

Sakatlanan Alderete’nin yerine 39. dakikada oyuna girdi. Kendine özgü mücadeleciliğini savunmanın merkezine taşıdı ancak takım, devre arasından sonra kısa süre içinde gol yedi.

Thomas Meunier - 6/10

Devre arasında Hume’un yerine oyuna girdi. Sağ tarafta daha fiziksel bir varlık gösterdi ve tecrübesiyle maçın son bölümünü yönetti ancak ortaları hedeflerini pek bulmadı.

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Jules Ahoka - 6/10

Hücuma daha fazla güç katması için devre arasında oyuna alındı. Sunderland’ın ikinci yarının başındaki en iyi bölümünde hücum hazırlıklarına katkı verdi.

Chemsdine Talbi - 5/10

Savunma düzenini güçlendirmek için 65. dakikada oyuna alındı ancak Jagiellonia’nın beraberlik golünden sonra özgüven kazanmasıyla maça etki etmekte zorlandı.

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Wilson Isidor - 6/10

77. dakikada golcü Tuterov’un yerini aldı. Son on dakikada savunmacıları iyi meşgul etti ancak yararlanabileceği fazla top alamadı.

Regis Le Bris - 6/10

Teknik direktörün taktiksel planı yerindeydi ancak Alderete’nin erken sakatlığı planlarını bozdu. Devre arasındaki değişiklikleri hemen gol getirdi fakat üstünlüğün korunamaması, Avrupa maçlarında savunmada skor yönetiminin iyileştirilmesi gerektiğini gösteriyor.