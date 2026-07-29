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Sunderland - Fulham biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Sunderland
Fulham

Sunderland'ın Premier League'deki iç sahadaki sezon açılış maçında Stadium of Light'ta yerinizi garantilemek için bilmeniz gereken her şey

1973'ten bu yana ilk kez, kulüp tarihindeyse yalnızca ikinci kez Avrupa'ya katılma hakkı kazanan Sunderland için dev bir sezon olması bekleniyor. Elbette Premier League ana hedef olmaya devam ediyor ve yetenekli kadro, 30 Ağustos Pazar günü Fulham'a karşı Stadium of Light'ta oynanacak sezonun ilk maçında Sunderland taraftarlarını keyiflendirmeyi amaçlayacak.

Sunderland, geçen sezon Premier League'e dönüşünde tüm beklentileri aştı; ligi yedinci sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi bileti aldı. Bu başarı, etkileyici iç saha performansının üzerine kuruldu; Régis Le Bris'in öğrencileri Stadium of Light'ta Chelsea, Tottenham, Bournemouth ve özellikle Newcastle gibi takımlara karşı unutulmaz galibiyetler elde etti.

Ağustos ayının son pazarında Sunderland'in Premier League'deki iç saha açılış maçında siz de tribünde olabilirsiniz. GOAL, Sunderland-Fulham maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar tuttukları dahil, sizin için derledi.

Sunderland-Fulham Premier League maçı ne zaman?

Sunderland-Fulham maçı, 30 Ağustos Pazar günü Sunderland'deki Stadium of Light'ta oynanacak. Planlanan başlama saati ise BST ile 14.00.

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Premier Lig - Hafta 2
Stadium of Light

Sunderland-Fulham Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk biletler ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Dünya genelindeki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur veya kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler, kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakikada bilet arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Sunderland-Fulham Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu yetişkin, genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), öğrenci ve yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan maçlar A kategorisine girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta bölgedeki uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahiptir; gollerin arkasındaki üst kat koltuklar ise bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılmak adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bilet fiyatları ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporunda temin edilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle sadece en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

Form durumu

SUN

SUN - Form

EVE
K1-3
CHE
K2-1
YOR
K1-5
LIV
K4-2
LEE
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
FUL

FUL - Form

BOU
K0-1
WOL
B1-1
NEW
K2-0
AHL
B1-1
FAR
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

SunderlandÇizimFulham
0
1
4
Premier Lig
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
3
MS
Premier Lig
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
MS
FA Kupası
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Sunderland
SUN
2
Fulham badge
Fulham
FUL
3
MS
FA Kupası
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
MS
Championship
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
MS
5Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

Takım haberleri ve kadrolar

Sunderland vs Fulham Muhtemel kadrolar

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Sunderland
SUN
Diziliş
Fulham crest
Fulham
FUL
Fulham crest
Fulham
FUL

Teknik direktör

  • R. Le Bris

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
M.CityM.CityMCI
00000000
16
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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