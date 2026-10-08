Sunderland’dan Brian Brobbey’nin sakatlığıyla ilgili büyük haber: “Bize hemen şunu söyledi...”

Sunderland Menajeri Regis Le Bris'in perşembe öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında söylediğine göre Brian Brobbey'nin sakatlığı ciddi değil.

Brobbey, iki hafta önce Almanya'ya karşı oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında ilk yarıda hamstring sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmıştı.

Hollanda Milli Takımı'nın golcüsü daha sonra doğrudan İngiltere'ye dönerek iyileşme süreci üzerinde çalışmaya başladı. Brobbey için gelecek cumartesi Brighton & Hove Albion'a karşı oynanacak maç erken gelecek, ancak sonrasında kısa sürede dönmesi bekleniyor.

Le Bris, “Görüntüleri gördükten sonra bir an ciddi bir sakatlık düşündük ama Brobbey maçın hemen ardından bunun büyük bir şey olmadığını zaten söylemişti” dedi.

“Bu sakatlığı daha önce de yaşadığını söyledi. Bize ciddi bir durum olmadığının güvencesini verdi. Onunla ilgili risk almıyoruz ama kesinlikle uzun sürmeyecek” diyerek sözlerini noktaladı.

Brobbey, 2025 yazında Ajax'tan 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Sunderland'de uyum sağlaması uzun sürmedi. Bu sezon Premier League'de çıktığı beş maçta üç gol kaydetti.