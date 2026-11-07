Sunderland-Chelsea Premier Lig maçı öncesi değerlendirmesi

Premier Lig - Hafta 10 8 Kas 2026 - 09:00 Stadium of Light

Sunderland, 8 Kasım Pazar günü EST 10.00'da ve GMT 14.00'te başlayacak Premier Lig maçında Chelsea'yi Stadium of Light'ta ağırlayacak. Ligin son sırasındaki Sunderland, formunu yükselten Chelsea karşısında sezonuna ivme kazandırabilecek mi?

Sunderland sıkıntılı bir dönemden geçiyor

Regis Le Bris'in ekibi, son Premier Lig maçında Coventry City'ye 3-1 yenildi. Son üç lig maçından yalnızca iki puan çıkaran Sunderland, bu dönemde Bournemouth ve Brighton'a da mağlup oldu. Henüz paniğe kapılma zamanı değil ancak Sunderland için bu sezon işler şu ana kadar planlandığı gibi gitmiyor.

Getty Images

Chelsea maçları her zaman seyir zevki sunuyor

Chelsea, Stamford Bridge'de Manchester United'ı 2-0 yenerek Premier Lig'de dördüncü sıraya yükselmesinin ardından kuzeye moralli gidiyor. Xabi Alonso'nun ekibinde açılış golünü Romeo Lavia'nın asistiyle Morgan Rogers atarken Cole Palmer, penaltıdan kaydettiği golle galibiyeti garantiledi.

Getty Images

Konuk ekip kuzeyde nasıl bir performans gösterecek?

Stadium of Light, Chelsea için geçmişte zorlu bir deplasman oldu. İki takımın Sunderland'ın sahasında oynadığı son maçı da ev sahibi kazandı. Bu sonuç, Le Bris'in ekibine iyimser olmak için somut bir neden veriyor.

Getty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

Sunderland'da Omar Alderete cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Romaine Mundle ve Daniel Ballard ise sakatlıkları nedeniyle hâlâ sahalardan uzak.

Chelsea'de Reece James, Joao Pedro, Maxence Lacroix, Jamie Gittens ve Jorrel Hato sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Emiliano Martinez'in ise kaleye dönmesi bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

Sunderland (4231): Roefs; Hume, Mukiele, O'Nien, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Rigg, Le Fee, Angulo; Brobbey.

Chelsea (4231): Penders; Acheampong, Fofana, Colwill, Palestra; Henderson, Lavia; Estevao, Palmer, Rogers; Neto.

Takım haberleri ve kadrolar