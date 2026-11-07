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Sunderland-Chelsea Premier League maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Sunderland - Chelsea
Sunderland
Chelsea
Premier Lig
M. Rogers

Stadium of Light’ta oynanacak Sunderland-Chelsea Premier League maçına kapsamlı bakış. Ligin son sırasındaki Sunderland, Chelsea karşısında puan alabilecek mi?

Sunderland-Chelsea Premier Lig maçı öncesi değerlendirmesi

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Premier Lig - Hafta 10
Stadium of Light

Sunderland, 8 Kasım Pazar günü EST 10.00'da ve GMT 14.00'te başlayacak Premier Lig maçında Chelsea'yi Stadium of Light'ta ağırlayacak. Ligin son sırasındaki Sunderland, formunu yükselten Chelsea karşısında sezonuna ivme kazandırabilecek mi?

Sunderland sıkıntılı bir dönemden geçiyor

Regis Le Bris'in ekibi, son Premier Lig maçında Coventry City'ye 3-1 yenildi. Son üç lig maçından yalnızca iki puan çıkaran Sunderland, bu dönemde Bournemouth ve Brighton'a da mağlup oldu. Henüz paniğe kapılma zamanı değil ancak Sunderland için bu sezon işler şu ana kadar planlandığı gibi gitmiyor.

Sunderland AFC v GNK Dinamo - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Chelsea maçları her zaman seyir zevki sunuyor

Chelsea, Stamford Bridge'de Manchester United'ı 2-0 yenerek Premier Lig'de dördüncü sıraya yükselmesinin ardından kuzeye moralli gidiyor. Xabi Alonso'nun ekibinde açılış golünü Romeo Lavia'nın asistiyle Morgan Rogers atarken Cole Palmer, penaltıdan kaydettiği golle galibiyeti garantiledi.

Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Konuk ekip kuzeyde nasıl bir performans gösterecek?

Stadium of Light, Chelsea için geçmişte zorlu bir deplasman oldu. İki takımın Sunderland'ın sahasında oynadığı son maçı da ev sahibi kazandı. Bu sonuç, Le Bris'in ekibine iyimser olmak için somut bir neden veriyor.

Sunderland AFC v GNK Dinamo - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Sunderland'da Omar Alderete cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Romaine Mundle ve Daniel Ballard ise sakatlıkları nedeniyle hâlâ sahalardan uzak.
  • Chelsea'de Reece James, Joao Pedro, Maxence Lacroix, Jamie Gittens ve Jorrel Hato sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Emiliano Martinez'in ise kaleye dönmesi bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

Sunderland (4231): Roefs; Hume, Mukiele, O'Nien, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Rigg, Le Fee, Angulo; Brobbey.

Chelsea (4231): Penders; Acheampong, Fofana, Colwill, Palestra; Henderson, Lavia; Estevao, Palmer, Rogers; Neto.

Takım haberleri ve kadrolar

Sunderland vs Chelsea Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Diziliş
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
R. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleL. O'NienL. O'NienT. HumeT. HumeReinildoReinildoN. SadikiN. SadikiE. Le FeeE. Le FeeG. XhakaG. XhakaT. MeunierT. MeunierN. AnguloN. AnguloB. BrobbeyB. BrobbeyE. MartinezE. MartinezJ. AcheampongJ. AcheampongP. ChavarriaP. ChavarriaL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaJ. HendersonJ. HendersonC. PalmerC. PalmerR. LaviaR. LaviaEstevaoEstevaoM. RogersM. RogersP. NetoP. Neto
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Sunderland

İlk 11

Chelsea

Teknik direktör

  • R. Le Bris
  • X. Alonso

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