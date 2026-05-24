Takım haberleri ve kadrolar

Regis Le Bris, üçü de sakat olan Romaine Mundle, Chemsdine Talbi ve Simon Moore'dan yoksun olacak. Daniel Ballard ise cezalı. Beklenen kadroda Robin Roefs kalede yer alırken, savunmada Lutsharel Geertruida, Nordi Mukiele ve Reinildo görev alacak. Granit Xhaka ve Noah Sadiki orta sahayı oluştururken, Brian Brobbey forvet hattını yönetecek.

Chelsea'de Jamie Gittens, Romeo Lavia ve Estevao sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Cezalı oyuncu bulunmuyor. Calum McFarlane'in öngördüğü kadroda Robert Sanchez kalede, Enzo Fernandez ve Moises Caicedo orta sahada, Cole Palmer, Joao Pedro ve Pedro Neto ise forvette yer alıyor. Maçın başlamasına yakın bir zamanda değişiklik olursa, takım haberleri güncellenecektir.

Son dönemdeki performans

Sunderland, son beş Premier League maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. En son maç, Everton'a karşı 1-3'lük bir galibiyetle sona erdi; bunu Manchester United (0-0) ve Wolverhampton Wanderers (1-1) ile oynanan beraberlikler izledi. Nisan ayında Nottingham Forest'a karşı evinde aldığı 0-5'lik yenilgi, bu serinin en kötü anıydı. Bu beş maçta Sunderland dokuz gol attı ve on gol yedi.

Chelsea, son beş maçını Premier League ve FA Cup'ta oynadı: iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet. En son maç, FA Cup finalinde Manchester City'ye (0-1) yenildikten üç gün sonra Tottenham'ı 2-1 mağlup ettikleri lig maçıydı. Liverpool'da 1-1 berabere kaldıkları ve Nottingham Forest'a 1-3 yenildikleri maçlar da bu serinin bir parçası. Chelsea bu beş maçta beş gol attı ve altı gol yedi.

Karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki en son karşılaşma, Ekim 2025'te Stamford Bridge'de Sunderland'ın 1-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı ve bu sonuç ev sahibi takıma güven verdi. Chelsea, kaydedilen beş karşılıklı maçın üçünü kazanırken, Sunderland ise ikisini kazandı. Chelsea'nin bu serideki en dominant performansı, Mayıs 2017'de evinde aldığı 5-1'lik galibiyetti.

Sıralama

Premier League'in son sıralamasında Chelsea sekizinci, Sunderland ise onuncu sırada yer alıyor ve sezonun son maç gününde iki takım arasında sadece iki sıra fark var.