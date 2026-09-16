Sunderland, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü Sunderland'daki Stadium of Light'ta Brighton & Hove Albion ile karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşma, iki takım için de 2026/27 sezonunun erken bölümünde orta sıralarda istikrar ve üst yarı için ivme arayışında kritik bir sınav niteliği taşıyacak. İki ekibin Mart 2026'da Wearside'daki son lig buluşmasında Brighton, Black Cats karşısında 1-0'lık dar bir galibiyet almıştı.

GOAL, Sunderland ile Brighton & Hove Albion arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu dahil, sizin için derledi.

Sunderland - Brighton & Hove Albion Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Sunderland ile Brighton & Hove Albion arasındaki maç, Sunderland'daki Stadium of Light'ta oynanacak.

Premier Lig - Hafta 6 10 Eki 2026 - 10:00 Stadium of Light

Sunderland - Brighton & Hove Albion Premier League biletleri nasıl alınır?

10 Ekim 2026'da Stadium of Light'ta oynanacak Sunderland - Brighton & Hove Albion Premier League maçı için bilet satın almak adına şu temel satın alma seçeneklerini takip edebilirsiniz:

Resmi ev sahibi biletleri (Sunderland gişesi)

Resmi bilet portalı: Genel ev sahibi tribünü biletlerini satın almanın en güvenli ve en güvenilir yolu, doğrudan Sunderland'ın resmi bilet satış sitesi veya gişesidir.

Üyelik önceliği: Biletler aşamalı olarak satışa çıkarılır. Sunderland kombine sahipleri ve resmi kulüp üyeleri, kalan koltuklar genel satışa sunulmadan önce öncelikli satın alma dönemlerinden yararlanır.

Genel satış: Talebin elvermesi halinde, tahsis edilmeyen biletler maç gününe daha yakın bir tarihte üye olmayanlar için genel satışa çıkarılır.

Resmi deplasman biletleri (Brighton & Hove Albion)

Deplasman tribünü erişimi: Deplasman bölümünde oturmak isteyen misafir takım taraftarları, biletlerini doğrudan Brighton & Hove Albion'ın resmi bilet portalı üzerinden satın almalıdır.

Sadakat puanları ve MyAlbion+: Deplasman bileti satışları, önce kombine sahiplerinin sadakat puanlarına dayalı kademeli bir yapıyı izler, ardından MyAlbion+ üyeleri gelir.

Resmi ağırlama paketleri

Garantili giriş: Standart kura kademelerine veya üyelik kuyruklarına bağlı kalmadan garantili giriş isteyen taraftarlar, resmi maç günü ağırlama paketlerini satın alabilir.

Paket kapsamı: Ağırlama paketlerinde genellikle Stadium of Light'ta premium koltuklar, maç öncesi yemek ve lounge erişimi yer alır.

Sunderland - Brighton & Hove Albion Premier League biletleri ne kadar?

10 Ekim 2026'da Stadium of Light'ta oynanacak Sunderland - Brighton & Hove Albion maçının bilet fiyatları, biletleri nereden ve nasıl satın aldığınıza göre değişir:

Resmi genel satış (yüz değerinden): Doğrudan Sunderland'ın resmi gişesi veya bilet portalı üzerinden satın alınan standart yetişkin biletleri, stadyumdaki bölüm ve oturma kategorisine bağlı olarak £28 ile £45 arasında değişir.

Maç günü ağırlama: Resmi kulüp ağırlama paketleri kişi başı genel olarak £150 ile £350+ arasında değişir ve lounge erişimi, yemek ile premium koltukları kapsar.

Sunderland - Brighton & Hove Albion Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Sunderland - Brighton & Hove Albion form durumu

Sunderland bu maça son beş resmi maçında üç galibiyet ve bir yenilgi almış olarak geliyor; bu seride ayrıca bir hazırlık maçı sonucu da bulunuyor. Takımın son karşılaşması 30 Ağustos'ta Fulham'a karşı Premier League'de aldığı 1-0'lık galibiyet olurken, 22 Ağustos'ta önce Ipswich Town'ı 2-1 mağlup etti, ardından ligde yine ona 2-1 kaybetti. Söz konusu beş maçta Black Cats yedi gol attı ve dört gol yedi.

Brighton'ın son beş maçlık performansında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet bulunuyor. En dikkat çekici sonucu, 23 Ağustos'ta Aston Villa karşısında Premier League'de alınan 4-0'lık galibiyet oldu; ayrıca 27 Ağustos'ta Konferans Ligi elemelerinde Tromsø'yu da 4-0 yendi. Mağlubiyet ise en son maçta geldi: 30 Ağustos'ta Chelsea deplasmanında 4-3'lük yenilgi. Brighton bu beş maçta 13 gol attı ve yedi gol yedi; bu da hem rahat gol bulabilen hem de kalesinde gol görebilen bir takıma işaret ediyor.

Sunderland - Brighton & Hove Albion: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 14 Mart 2026'da Premier League'de Stadium of Light'ta Brighton'ın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Bundan önce taraflar, Aralık 2025'te Brighton'ın Sunderland'ı ağırladığı maçta 0-0 berabere kaldı. Kayda geçen son beş karşılaşmada Brighton üç galibiyet alırken Sunderland galibiyet elde edemedi ve iki maç berabere bitti; ancak bu karşılaşmaların ikisi sırasıyla 2010 ve 2005 yıllarına dayanıyor.